TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga" ir „El Clásico"

„Real“ pasidalino, kokius naujus automobilius vairuos komandos žvaigždės

2025-10-21 20:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-21 20:08

Madrido „Real“ žaidėjai ketvirtą sezoną iš eilės vairuos naujutėlaičius elektrinius BMW automobilius

„Real“ žaidėjai išsirinko automobilius | Organizatorių nuotr.

Madrido „Real“ žaidėjai ketvirtą sezoną iš eilės vairuos naujutėlaičius elektrinius BMW automobilius

0

Pagrindinės komandos žaidėjai oficialius BMW automobilius atsiėmė per ceremoniją, vykusią „Real“ treniruočių bazėje. Ketvirtaisiais bendradarbiavimo su vokiečių gamintoju metais futbolininkai naudosis plačiausiu iki šiol siūlomu modelių ir variklių asortimentu, kuriame dominuoja BMW „i7“ ir BMW XM modeliai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„i7“ – populiariausias žaidėjų pasirinkimas

Visiškai elektrinis BMW „i7“ dar kartą tapo mėgstamiausiu „Real“ futbolininkų modeliu. Sedanas jungia inovacijas, komfortą ir ilgą nuvažiuojamą atstumą – iki 625 kilometrų.

Sezono automobiliu šį modelį pasirinko vyriausiasis treneris Xabi Alonso, taip pat žvaigždės Viniciusas Junioras, Kylianas Mbappe, Dani Carvajalis, Ederis Militao, Antonio Rudigeris, Endrickas, Arda Guleris, Rodri ir Marco Asensio.

Dalis jų pasirinko aukščiausios klasės BMW „i7 M70 xDrive“ versiją, kurios galia siekia 660 arklio galių (485 kW).

Galingasis BMW XM

Kitiems idealiu pasirinkimu tapo galingasis BMW XM. Šį modelį pasirinko Brahimas Diazas, prie jo prisijungė Thibautas Courtois, Jude’as Bellinghamas, Rodrygo, Ferlandas Mendy ir jaunas gynėjas Huijsenas.

Apie 210 tūkst. JAV dolerių kainuojantis BMW XM išsiskiria kaip vienas prabangiausių automobilių „Real“ automobili parke.

Kiti modeliai komandos autoparke

Ne visi futbolininkai rinkosi didžiausius ar galingiausius modelius. Franco Mastantuono pasirinko „i4 M60 Gran Coupe“, o Eduardo Camavinga ir Trentas Alexanderis-Arnoldas – „iX xDrive60“, visiškai elektrinį SUV, galintį nuvažiuoti daugiau nei 500 kilometrų.

Vartininkas Andrijus Luninas pasirinko kitokį kelią – „BMW M5 Sedan“, vienintelį šių metų kolekcijoje benzinu varomą modelį.

