Normanto taiklūs tritaškiai ir rezultatyvūs perdavimai padėjo laimėti Bilbao komandai

Lietuvis per 23 minutes pelnė 6 taškus (0/1 dvit., 2/3 trit.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo ir surinko 12 naudingumo balų.
Nugalėtojams Martinas Krampeljis ir Tryggvi Hlinasonas (9 atk. kam.) pelnė po 17 taškų, Melwinas Pantzaras (14 rez. per.) ir Aleixas Fontas įmetė po 15.
Svečiams Jacobas Grovesas pelnė 10 taškų (5 atk. kam.), Petras Krivanekas pridėjo 8.
