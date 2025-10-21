Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Normanto taiklūs tritaškiai ir rezultatyvūs perdavimai padėjo laimėti Bilbao komandai

2025-10-21 19:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-21 19:51

FIBA Europos taurės E grupės rungtynėse Margirio Normanto atstovaujama Bilbao „Surne“ (1/1) ekipa namie 105:51 (24:15, 27:11, 28:14, 26:11) sutriuškino Brno PUMPA (1/1) krepšininkus.

M.Normantas skirstė perdavimus (FIBA Europe nuotr.)

FIBA Europos taurės E grupės rungtynėse Margirio Normanto atstovaujama Bilbao „Surne“ (1/1) ekipa namie 105:51 (24:15, 27:11, 28:14, 26:11) sutriuškino Brno PUMPA (1/1) krepšininkus.

REKLAMA
0

Lietuvis per 23 minutes pelnė 6 taškus (0/1 dvit., 2/3 trit.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo ir surinko 12 naudingumo balų.

Nugalėtojams Martinas Krampeljis ir Tryggvi Hlinasonas (9 atk. kam.) pelnė po 17 taškų, Melwinas Pantzaras (14 rez. per.) ir Aleixas Fontas įmetė po 15.

Svečiams Jacobas Grovesas pelnė 10 taškų (5 atk. kam.), Petras Krivanekas pridėjo 8.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų