Pasaulio imtynių U23 čempionatas: Grigaliūnui koją pakišo parteris

Antradienį savo gabumus ant imtynių kilimo rodė antras mūsų šalies klasikas – 22-iejų Adomas Grigaliūnas, kuris svoryje iki 67 kilogramų kovėsi su praeitų metų pasaulio U20 čempionato sidabro medalio laimėtoju amerikiečiu Otto Elliotu Blacku.
Dvikovą rezultatu 7:3 laimėjo dvejais metais jaunesnis oponentas iš JAV.
Amerikietis jau pirmame kėlinuke po sėkmingų veiksmų parteryje ir panėrimo užfiksavo solidų septynių taškų pranašumą. Po pertraukėlės Adomas mėgino ištraukti kovą, galiausiai, po vienos atakos užėjo Blackui už nugaros ir pasiėmė du taškus. Spaudžiamas amerikietis paduso, pradėjo klupinėti, tačiau patyrė nežymią traumelę ir, kol medikai nuo veido valė kraujo žymę, atsigavo ir lengviau išsaugojo įgytą pranašumą.
Lietuvio skriaudikas vėliau laimėjo dar vieną kovą, bet suklupo ketvirtfinalyje. Tai sudaužė A. Grigaliūno viltis patekti į paguodos turnyrą.
