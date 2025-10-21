Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > NHL

NHL skautų prognozė: kuriame naujokų biržos rate bus pašaukti Ignatavičius ir Jukna?

2025-10-21 23:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-21 23:49

Antradienį elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje Ženevos „Servette“ su Simu Ignatavičiumi išvykoje po baudinių serijos 3:2 išplėšė pergalę prieš „EHC Kloten“. Lietuvis žaidė 11 min. 25 sek., 3 kartus atakavo vartus ir gavo 2 baudos min.

Simas Ignatavičius | Scanpix nuotr.

Antradienį elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje Ženevos „Servette“ su Simu Ignatavičiumi išvykoje po baudinių serijos 3:2 išplėšė pergalę prieš „EHC Kloten“. Lietuvis žaidė 11 min. 25 sek., 3 kartus atakavo vartus ir gavo 2 baudos min.

REKLAMA
0

„Servette“ (30 tšk.) 14-os komandų pirmenybėse rikiuojasi 5-a. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Beje, pirmadienį oficialiame Nacionalinės ledo ritulio lygos (NHL) puslapyje pasirodė skautų centro sudarytas žaidėjų sąrašas, į kurį įtraukti ledo ritulininkai, realiai pretenduojantys būti pašaukti kitų metų naujokų biržoje. Į tą sąrašą pateko S. Ignatavičius bei elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) žaidžiantis Dovydas Jukna. Abiem lietuviams buvo skirtas „W“ reitingas. Tai reiškia, kad NHL skautai mūsiškiams prognozuoja šaukimus 6-7 rate.

REKLAMA
REKLAMA

Aukščiausioje Rumunijos lygoje Luko Žukausko atstovaujama „ACSHC Fenestela 68“ komanda išvykoje 2:4 pralaimėjo prieš „SC Miercurea Ciuc“. Lietuvis 4 kartus atakavo vartus ir gavo 2 baudos min.

REKLAMA
REKLAMA

„ACSHC Fenestela 68“ (15 tšk.) užima 4-ą vietą tarp 9 komandų.

Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje „EHC Arosa“ su Emilijumi Krakausku svečiuose po pratęsimo 4:5 pralaimėjo prieš „HC Sierre“. Lietuvis žaidė 18 min. 48 sek., atliko rezultatyvų perdavimą ir sykį smūgiavo į vartus.

„EHC Arosa“ (12 tšk.) liko priešpaskutinė – 10-a.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Tarp kandidatų į NHL – net 3 Lietuvos ledo ritulininkai | hockey.lt nuotr.
Tarp kandidatų į NHL – net 3 Lietuvos ledo ritulininkai

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų