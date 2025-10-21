NHL skautų prognozė: kuriame naujokų biržos rate bus pašaukti Ignatavičius ir Jukna?

„Servette“ (30 tšk.) 14-os komandų pirmenybėse rikiuojasi 5-a. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Beje, pirmadienį oficialiame Nacionalinės ledo ritulio lygos (NHL) puslapyje pasirodė skautų centro sudarytas žaidėjų sąrašas, į kurį įtraukti ledo ritulininkai, realiai pretenduojantys būti pašaukti kitų metų naujokų biržoje. Į tą sąrašą pateko S. Ignatavičius bei elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) žaidžiantis Dovydas Jukna. Abiem lietuviams buvo skirtas „W“ reitingas. Tai reiškia, kad NHL skautai mūsiškiams prognozuoja šaukimus 6-7 rate.
Also, @AttackOHL longshot Lithuanian Dream™, Simas Ignatavicius, was given a 'W' rating. He's now scored a couple goals in the Swiss pro league, door might shut quickly on the Scenic City if he sticks there. Getting $$ to play, and all. https://t.co/JDjzjvfjvaREKLAMA— Greg Cowan (@GregCowanST) October 21, 2025
W RANK - Part 1 (6th/7th round proj.):— Joey FB (@JoeyFortinB) October 20, 2025
Caylen Blake
Louis-Félix Bourque
Anthont Catanzariti
Bo Damphousse
Biagio Jr. Daniele
Louis-Antoine Denault (DY+1)
Dylan Dumont
Nolan Duskocy
Alexis Fortin
Dovydas Jukna (DY+1)
Dayton Kitchener
Korney Korneyev
Oleg Kulebyakin
Aukščiausioje Rumunijos lygoje Luko Žukausko atstovaujama „ACSHC Fenestela 68“ komanda išvykoje 2:4 pralaimėjo prieš „SC Miercurea Ciuc“. Lietuvis 4 kartus atakavo vartus ir gavo 2 baudos min.
„ACSHC Fenestela 68“ (15 tšk.) užima 4-ą vietą tarp 9 komandų.
Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje „EHC Arosa“ su Emilijumi Krakausku svečiuose po pratęsimo 4:5 pralaimėjo prieš „HC Sierre“. Lietuvis žaidė 18 min. 48 sek., atliko rezultatyvų perdavimą ir sykį smūgiavo į vartus.
„EHC Arosa“ (12 tšk.) liko priešpaskutinė – 10-a.
