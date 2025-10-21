Vondroušovos pasitraukimas Tokijuje sukėlė aštrią diskusiją tarp Čekijos tenisininkių: „Nežinau, kodėl jai dar kyla tokių abejonių“

Bohužel Markéta Vondroušová už není schopná dále v utkání pokračovat... 🥲
Do druhého kola tedy postupuje Karolína Muchová. pic.twitter.com/KVOj8N6afCREKLAMAREKLAMA— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) October 20, 2025
Buvusi pirmoji pasaulio raketė čekė Karolina Pliškova, stebėjusi šį mačą, pareiškė, kad M. Vondroušova būtų galėjusi žaisti iki galo, jei tik to būtų norėjusi.
„Suprantu, kad sunku žaisti prieš gerą draugę antrą kartą iš eilės, bet man susidarė įspūdis, kad Marketa galėjo sužaisti iki galo, jei tik to būtų norėjusi. Nežinau, gal ji susižeidė, bet man atrodo, kad ji paprasčiausiai suprato, jog neturi šansų nugalėti, todėl nusprendė nebežaisti“, – „Rakety“ tinklalaidėje pasakojo K. Pliškova.
M. Vondroušova, kurią dažnai kankina traumos, pateikė atsaką K. Pliškovai, kuri pati dėl sveikatos problemų ilgai negalėjo žaisti.
„Bet kuri tenisininkė, kuriai yra tekę žaisti traumuotai, žino, kad kartais yra pasiekiama tokia riba, kai toliau žaisti tiesiog neįmanoma. Po peties operacijos turiu būti atsargesnė. Kas jau kas, o Pliškova tai turėtų suprasti. Nežinau, kodėl jai dar kyla tokių abejonių“, – stebėjosi M. Vondroušova.
Oj, chyba trochę zaiskrzyło na czeskim podwórku.
Marketa Vondrousova skomentowała za pośrednictwem swojej relacji na Instagramie słowa Karoliny Pliskovej na temat ostatniego występu mistrzyni Wimbledonu 2023 w starciu z Karoliną Muchovą.
📸 Marketa Vondrousova | Instagram |… pic.twitter.com/4GTlfyEGA1REKLAMAREKLAMAREKLAMA— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) October 20, 2025
Po triumfo Osakoje į kitą Japonijos miestą atvykusi kanadietė Leylah Fernandez (WTA-22) 7:6 (7:5), 6:4 nugalėjo buvusią trečiąją pasaulio raketę graikę Marią Sakkari (WTA-54). Kanadietė pirmajame sete buvo atsilikusi 2:5, tačiau atlaikė 3 „set pointus“, o pratęsime panaikino net 4 taškų deficitą (0:4, 3:5, 7:5). Antrajame sete L. Fernandez irgi turėjo vytis varžovę (2:4), o mačą užbaigė spurtu 4:0.
Kanados derbyje Victoria Mboko (WTA-23) 6:3, 6:3 pranoko buvusią ketvirtąją pasaulio raketę Biancą Andreescu (WTA-172). 19-metei V. Mboko tai buvo pirma pergalė nuo laimėto WTA 1000 turnyro Monrealyje (Kanada) rugpjūtį. V. Mboko nutraukė 4 pralaimėjimų seriją.
WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro beveik 1,065 mln. JAV dolerių.
