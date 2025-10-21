Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Vondroušovos pasitraukimas Tokijuje sukėlė aštrią diskusiją tarp Čekijos tenisininkių: „Nežinau, kodėl jai dar kyla tokių abejonių“

2025-10-21 22:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-21 22:57

Tokijuje (Japonija) vykstančiame WTA 500 serijos „Toray Pan Pacific Open Tennis“ moterų teniso turnyre anksti savo pasirodymą baigė 2023 m. Vimbldono čempionė čekė Marketa Vondroušova (WTA-34). Ji po 50 minučių žaidimo 2:6, 0:1 atsiliko nuo tautietės Karolinos Muchovos (WTA-21) ir nusprendė nebetęsti mačo. Tai buvo antras turnyras iš eilės, kuriame M. Vondroušova pralaimėjo K. Muchovai.

Marketa Vondroušova | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) vykstančiame WTA 500 serijos „Toray Pan Pacific Open Tennis“ moterų teniso turnyre anksti savo pasirodymą baigė 2023 m. Vimbldono čempionė čekė Marketa Vondroušova (WTA-34). Ji po 50 minučių žaidimo 2:6, 0:1 atsiliko nuo tautietės Karolinos Muchovos (WTA-21) ir nusprendė nebetęsti mačo. Tai buvo antras turnyras iš eilės, kuriame M. Vondroušova pralaimėjo K. Muchovai.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvusi pirmoji pasaulio raketė čekė Karolina Pliškova, stebėjusi šį mačą, pareiškė, kad M. Vondroušova būtų galėjusi žaisti iki galo, jei tik to būtų norėjusi.

REKLAMA

„Suprantu, kad sunku žaisti prieš gerą draugę antrą kartą iš eilės, bet man susidarė įspūdis, kad Marketa galėjo sužaisti iki galo, jei tik to būtų norėjusi. Nežinau, gal ji susižeidė, bet man atrodo, kad ji paprasčiausiai suprato, jog neturi šansų nugalėti, todėl nusprendė nebežaisti“, – „Rakety“ tinklalaidėje pasakojo K. Pliškova.

M. Vondroušova, kurią dažnai kankina traumos, pateikė atsaką K. Pliškovai, kuri pati dėl sveikatos problemų ilgai negalėjo žaisti.

REKLAMA
REKLAMA

„Bet kuri tenisininkė, kuriai yra tekę žaisti traumuotai, žino, kad kartais yra pasiekiama tokia riba, kai toliau žaisti tiesiog neįmanoma. Po peties operacijos turiu būti atsargesnė. Kas jau kas, o Pliškova tai turėtų suprasti. Nežinau, kodėl jai dar kyla tokių abejonių“, – stebėjosi M. Vondroušova.

Po triumfo Osakoje į kitą Japonijos miestą atvykusi kanadietė Leylah Fernandez (WTA-22) 7:6 (7:5), 6:4 nugalėjo buvusią trečiąją pasaulio raketę graikę Marią Sakkari (WTA-54). Kanadietė pirmajame sete buvo atsilikusi 2:5, tačiau atlaikė 3 „set pointus“, o pratęsime panaikino net 4 taškų deficitą (0:4, 3:5, 7:5). Antrajame sete L. Fernandez irgi turėjo vytis varžovę (2:4), o mačą užbaigė spurtu 4:0.

REKLAMA

Kanados derbyje Victoria Mboko (WTA-23) 6:3, 6:3 pranoko buvusią ketvirtąją pasaulio raketę Biancą Andreescu (WTA-172). 19-metei V. Mboko tai buvo pirma pergalė nuo laimėto WTA 1000 turnyro Monrealyje (Kanada) rugpjūtį. V. Mboko nutraukė 4 pralaimėjimų seriją.

WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro beveik 1,065 mln. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų