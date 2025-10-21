Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Lukošiūtė pasiekė aštuntfinalį Didžiojoje Britanijoje vykstančiame turnyre ir gali susikauti su Mikulskyte

2025-10-21 21:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-21 21:03

Didžiojoje Britanijoje vykstančiame aukšto lygio ITF serijos moterų teniso turnyre toliau sėkmingai žaidžia 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-787). Kvalifikaciją įveikusi lietuvė antradienį pagrindinio etapo starte per 2 valandas 14 minučių 6:1, 3:6, 6:1 nugalėjo metais jaunesnę vokietę Giną Marie Dittmann (WTA-517).

Andrė Lukošiūtė (Suomen Tennisliitto nuotr.) | „Facebook“ nuotr.

Lietuvė mačą pradėjo įspūdingu žaidimu – pirmajame sete A. Lukošiūtė laimėjo 5 geimus paeiliui ir nesuteikė varžovei „break pointų". Antrojo seto pradžioje lietuvė panaikino 2 geimų deficitą (0:2, 2:2), o septintajame geime galėjo labai priartėti prie pergalės, bet nerealizavo „break pointo". Aštuntajame geime A. Lukošiūtė nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu ir vėliau neatsitiesė.

0

Lietuvė mačą pradėjo įspūdingu žaidimu – pirmajame sete A. Lukošiūtė laimėjo 5 geimus paeiliui ir nesuteikė varžovei „break pointų“. Antrojo seto pradžioje lietuvė panaikino 2 geimų deficitą (0:2, 2:2), o septintajame geime galėjo labai priartėti prie pergalės, bet nerealizavo „break pointo“. Aštuntajame geime A. Lukošiūtė nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu ir vėliau neatsitiesė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiojo seto pradžioje G. M. Dittmann turėjo net 4 „break pointus“, bet A. Lukošiūtė visus juos neutralizavo, o ketvirtajame geime „sausai“ laimėjo varžovės padavimų seriją ir perėmė iniciatyvą. G. M. Dittmann „break pointus“ kūrėsi ir toliau, tačiau iššvaistė dar 3 savo progas, o lietuvė šeštajame geime vėl laimėjo varžovės padavimų seriją ir susikrovė triuškinantį pranašumą.

A. Lukošiūtė, patekdama į aštuntfinalį, pakartojo geriausią karjeros rezultatą ITF W100 kategorijos turnyruose. Lietuvė jau užsitikrino 17 WTA vienetų reitingo taškų ir 1559 JAV dolerius, o aštuntfinalyje jos lauks tautietė Justina Mikulskytė (WTA-216) arba korto šeimininkė 18-metė Mimi Xu (WTA-381), kuri pernai buvo 8-oji pasaulio jaunių raketė.

J. Mikulskytė dar laukia starto ir dvejetuose. Pirmajame rate lietuvė su belge Magali Kempen bandys nugalėti estę Eleną Malyginą ir švedę Kajsą Rinaldo Persson.

ITF serijos moterų teniso turnyro Didžiojoje Britanijoje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.

