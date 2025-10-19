Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Lietuvos ledo ritulininkai užsienyje: Krakausko pergalingas įvartis Šveicarijoje ir Griniaus dominavimas Nyderlanduose

2025-10-19 22:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 22:48

Sekmadienį elitinėje Slovakijos ledo ritulio lygoje „HK Spišska Nova Ves“ su Nerijumi Ališausku išvykoje 4:6 pralaimėjo prieš Bratislavos „Slovan“. Lietuvis žaidė 21 min. 56 sek. ir blokavo 1 smūgį.

Emilijus Krakauskas | hockey.lt nuotr.

Sekmadienį elitinėje Slovakijos ledo ritulio lygoje „HK Spišska Nova Ves“ su Nerijumi Ališausku išvykoje 4:6 pralaimėjo prieš Bratislavos „Slovan“. Lietuvis žaidė 21 min. 56 sek. ir blokavo 1 smūgį.

REKLAMA
0

„HK Spišska Nova Ves“ (17 tšk.) 12-os komandų pirmenybėse užima 7-ą poziciją.

Norvegijos stipriausioje lygoje Daniilo Kovalenko atstovaujama Sarpsborgo „Sparta“ savo arenoje 5:2 pranoko „Nidaros“. 11 min. 6 sek. žaidęs lietuvis nepasižymėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sparta“ (17 tšk.) rikiuojasi 6-a tarp 10 komandų.

Nyderlandų taurės ketvirtfinalyje tarp „lietuviškų“ komandų „Nijmegen Devils“ 5:1 pranoko „Zoetermeer Sweetlake Panters“. Nugalėtojų gretose vėl žibėjo Martynas Grinius, įmušęs 2 įvarčius, atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus ir gavęs 2 baudos min., o jo komandos draugas Edgaras Protčenko nežaidė. Pralaimėjusiųjų ekipoje Dominykas Bisturys nepasižymėjo.

REKLAMA
REKLAMA

„Nijmegen Devils“ seriją iki 2 pergalių laimėjo rezultatu 2-0 ir pateko į pusfinalį.

Antroje Šveicarijos lygoje „EHC Arosa“ su Emilijumi Krakausku namuose po pratęsimo 4:3 išplėšė pergalę prieš „EHC Winterthur“. 20 min. 27 sek. žaidęs lietuvis įmušė pergalingą įvartį. E. Krakauskas taip pat pasižymėjo rezultatyviu perdavimu bei 8 kartus atakavo vartus.

REKLAMA

„EHC Arosa“ (11 tšk.) lieka priešpaskutinė – 10-a.

Trečioje pagal pajėgumą JAV lygoje (ECHL) Marko Kaleinikovo atstovaujama „Bloomington Bison“ komanda sezoną pradėjo pralaimėjimu namuose po baudinių serijos 5:6 prieš Ajovos „Heartlanders“. Lietuvis 2 kartus atakavo vartus.

„Bloomington Bison“ (0 tšk.) Vakarų konferencijoje tarp 15 ekipų rikiuojasi 10-a.

Vokietijos trečioje lygoje „Hammer Eisbaren“ komanda, kurios garbę gina Ugnius Čižas, savo arenoje po pratęsimo 1:2 pralaimėjo prieš Hanoverio „Indians“. Lietuvis pelnė vienintelį komandos įvartį ir 2 kartus atakavo vartus.

REKLAMA
REKLAMA

„Hammer Eisbaren“ (10 tšk.) Šiaurės konferencijoje lenkia 3 komandas ir užima 8-ą poziciją.

JAV profesionalų lygoje (SPHL) „Quad City Storm“ su Eimantu Noreika namuose 1:5 pralaimėjo prieš „Peoria Rivermen“. Lietuvis kartą smūgiavo į vartus.

„Quad City Storm“ (0 tšk.) atsidūrė paskutinėje – 10-oje – vietoje.

Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna namuose po pratęsimo 2:1 išplėšė pergalę prieš „Sherbrooke Phoenix“. Lietuvis 3 kartus smūgiavo į vartus, atliko 3 jėgos veiksmus ir pralaimėjo abu ritulio išmetimus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Rimouski Oceanic“ (13 tšk.) Rytų konferencijoje užima 4-ą vietą tarp 10 komandų.

Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje du lietuvius turinti „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ komanda išvykoje 4:2 nugalėjo Berno „SC Future“. Danielius Čečekovas ir Titas Krakauskas atliko po vieną rezultatyvų perdavimą.

REKLAMA

Beno Andrejausko atstovaujama „LHC Academy“ ekipa svečiuose 2:3 turėjo pripažinti „HC Ambri-Piottos“ pranašumą. Lietuvis rungtynėms nebuvo registruotas.

Ženevos „Futur Hockey“ su Tadu Šližiu savo arenoje po pratęsimo 2:3 nusileido „EHC Biel-Bienne Spirit“, o Dovydo Noraus atstovaujama „EHC Kloten“ ekipa 2:0 išsivežė pergalę iš „GCK Lions“ teritorijos. Abu lietuviai nepasižymėjo.

„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (29 tšk.) užima 4-ą vietą, „EHC Kloten“ (21) – 9-ą, „LHC Academy“ (21) – 10-ą, o „Futur Hockey“ (18) lieka paskutinė – 13-a.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų