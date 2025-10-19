Lietuvos ledo ritulininkai užsienyje: Krakausko pergalingas įvartis Šveicarijoje ir Griniaus dominavimas Nyderlanduose

„HK Spišska Nova Ves“ (17 tšk.) 12-os komandų pirmenybėse užima 7-ą poziciją.
Norvegijos stipriausioje lygoje Daniilo Kovalenko atstovaujama Sarpsborgo „Sparta“ savo arenoje 5:2 pranoko „Nidaros“. 11 min. 6 sek. žaidęs lietuvis nepasižymėjo.
„Sparta“ (17 tšk.) rikiuojasi 6-a tarp 10 komandų.
Nyderlandų taurės ketvirtfinalyje tarp „lietuviškų“ komandų „Nijmegen Devils“ 5:1 pranoko „Zoetermeer Sweetlake Panters“. Nugalėtojų gretose vėl žibėjo Martynas Grinius, įmušęs 2 įvarčius, atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus ir gavęs 2 baudos min., o jo komandos draugas Edgaras Protčenko nežaidė. Pralaimėjusiųjų ekipoje Dominykas Bisturys nepasižymėjo.
„Nijmegen Devils“ seriją iki 2 pergalių laimėjo rezultatu 2-0 ir pateko į pusfinalį.
Antroje Šveicarijos lygoje „EHC Arosa“ su Emilijumi Krakausku namuose po pratęsimo 4:3 išplėšė pergalę prieš „EHC Winterthur“. 20 min. 27 sek. žaidęs lietuvis įmušė pergalingą įvartį. E. Krakauskas taip pat pasižymėjo rezultatyviu perdavimu bei 8 kartus atakavo vartus.
„EHC Arosa“ (11 tšk.) lieka priešpaskutinė – 10-a.
Trečioje pagal pajėgumą JAV lygoje (ECHL) Marko Kaleinikovo atstovaujama „Bloomington Bison“ komanda sezoną pradėjo pralaimėjimu namuose po baudinių serijos 5:6 prieš Ajovos „Heartlanders“. Lietuvis 2 kartus atakavo vartus.
„Bloomington Bison“ (0 tšk.) Vakarų konferencijoje tarp 15 ekipų rikiuojasi 10-a.
Vokietijos trečioje lygoje „Hammer Eisbaren“ komanda, kurios garbę gina Ugnius Čižas, savo arenoje po pratęsimo 1:2 pralaimėjo prieš Hanoverio „Indians“. Lietuvis pelnė vienintelį komandos įvartį ir 2 kartus atakavo vartus.
„Hammer Eisbaren“ (10 tšk.) Šiaurės konferencijoje lenkia 3 komandas ir užima 8-ą poziciją.
JAV profesionalų lygoje (SPHL) „Quad City Storm“ su Eimantu Noreika namuose 1:5 pralaimėjo prieš „Peoria Rivermen“. Lietuvis kartą smūgiavo į vartus.
„Quad City Storm“ (0 tšk.) atsidūrė paskutinėje – 10-oje – vietoje.
Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna namuose po pratęsimo 2:1 išplėšė pergalę prieš „Sherbrooke Phoenix“. Lietuvis 3 kartus smūgiavo į vartus, atliko 3 jėgos veiksmus ir pralaimėjo abu ritulio išmetimus.
„Rimouski Oceanic“ (13 tšk.) Rytų konferencijoje užima 4-ą vietą tarp 10 komandų.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje du lietuvius turinti „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ komanda išvykoje 4:2 nugalėjo Berno „SC Future“. Danielius Čečekovas ir Titas Krakauskas atliko po vieną rezultatyvų perdavimą.
Beno Andrejausko atstovaujama „LHC Academy“ ekipa svečiuose 2:3 turėjo pripažinti „HC Ambri-Piottos“ pranašumą. Lietuvis rungtynėms nebuvo registruotas.
Ženevos „Futur Hockey“ su Tadu Šližiu savo arenoje po pratęsimo 2:3 nusileido „EHC Biel-Bienne Spirit“, o Dovydo Noraus atstovaujama „EHC Kloten“ ekipa 2:0 išsivežė pergalę iš „GCK Lions“ teritorijos. Abu lietuviai nepasižymėjo.
„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (29 tšk.) užima 4-ą vietą, „EHC Kloten“ (21) – 9-ą, „LHC Academy“ (21) – 10-ą, o „Futur Hockey“ (18) lieka paskutinė – 13-a.
