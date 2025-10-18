Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Grinius Nyderlanduose surinko 4 rezultatyvumo balus, Škadausko klubas laimėjo panaikinęs 5 įvarčių deficitą

2025-10-18 12:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 12:12

Nyderlandų ledo ritulio taurės turnyro ketvirtfinalyje penktadienį susitiko „lietuviškos“ komandos: „Nijmegen Devils“ net 8:0 sutriuškino „Zoetermeer Sweetlake Panters“.

„Lethbridge Hurricanes“ | „Stop“ kadras

0

Nugalėtojų gretose Martynas Grinius įmušė 2 įvarčius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus, o Edgaras Protčenko pridėjo rezultatyvų perdavimą. Pralaimėjusiųjų gretose Dominykas Bisturys nepasižymėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsakomosios rungtynės vyks spalio 19 d.

Penktadienį aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje „lietuviškų“ komandų akistatoje „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ išvykoje 4:1 nugalėjo Ženevos „Futur Hockey“. Nugalėtojų gretose Danielius Čečekovas atliko rezultatyvų perdavimą, o Titas Krakauskas nepasižymėjo. „Futur Hockey“ narys Tadas Šližys nepasižymėjo.

Beno Andrejausko atstovaujama „LHC Academy“ komanda savo arenoje po pratęsimo 3:4 nusileido Berno „SC Future“. Lietuvis rungtynėms nebuvo registruotas.

„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (26 tšk.) užima 4-ą vietą, „LHC Academy“ (21) – 8-ą, „EHC Kloten“ (18) su Dovydu Norumi – 12-ą, o „Futur Hockey“ (17) yra paskutinė – 13-a.

Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) Dovydo Juknos atstovaujama „Rimouski Oceanic“ komanda namuose 5:2 įveikė „Sherbrooke Phoenix“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą, net 4 jėgos veiksmus, pralaimėjo vieną ritulio išmetimą ir gavo 2 baudos min.

„Rimouski Oceanic“ (11 tšk.) Rytų konferencijoje rikiuojasi 6-a tarp 10 komandų.

Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ su Mykolu Škadausku namuose po pratęsimo 7:6 pasiekė neįtikėtiną pergalę prieš Kalgario „Hitmen“. Įpusėjus rungtynėms „Lethbridge Hurricanes“ atsiliko net 1:6, bet antrojo kėlinio pabaigoje deficitą sušvelnino, o trečiojo kėlinio pradžioje per 5 min. įmušė dar 3 įvarčius ir išlygino rezultatą, o pratęsime galiausiai išplėšė pergalę. M. Škadauskas 3 kartus smūgiavo į vartus.

„Lethbridge Hurricanes“ (7 tšk.) Rytuose lenkia 3 ekipas ir užima 8-ą poziciją.

