„Hockey Punks – Mototoja“ stos į kovą su estais: „Svarbu yra neatsipalaiduoti“

Islandai nugalėti užtikrintai
Vakar Vilniuje prasidėjusiame IIHF Kontinentinės taurės turnyre Lietuvos čempionai Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ ledo ritulininkai užtikrintai susitvarkė su Islandijos „SA Vikingar Akureyri“ komanda – pergalė iškovota rezultatu 6:1. Keturis įvarčius vilniečiams pelnė legionieriai – dukart pasižymėjo kanadietis Nolanas Reganas, kartą jo tėvynainis lietuviškų šaknų turintis Luke’as Kutkevičius, kartą suomis Alex’as Maunula, taip pat lietuviai Povilas Verenis ir baudinį realizavęs Laisvydas Kudrevičius.
Kitose turnyro rungtynėse turnyro favoritai Rygos „Mogo“ komanda nesunkiai sutriuškino estų „PSK Narva“ ledo ritulininkus – 13:1.
Sostinės komandos vyriausiasis treneris Dovydas Kulevičius mano, kad didelę reikšmę šiandienos rungtynėse turės koncentracija: „Vakar žaidėm neblogai, daug kas gavosi, įmušėme gražius įvarčius, bet taip ir turi būti, kai žaidi pagal sistemą. Mūsų vartininkas gelbėjo mus nepraleisdamas įvarčių reikiamų momentu ir neleido islandais grįžti į rungtynes. Varžovai maloniai nustebino – žaidė disciplinuotai, laikėsi savo plano. Šiandienos rungtynės su Narvos komanda, manau, bus irgi nelengvos. Vakar jie triuškinamai pralaimėjo latviams, todėl šiandien labai norės geriau pasirodyt. Todėl svarbu yra neatsipalaiduoti. Reikės išeiti ir kautis visas 60 min. Mums svarbiausia yra žaisti disciplinuotai“.
Reikia nugalėti visus varžovus
Norint patekti į kitą turnyro etapą, kuris lapkričio 14-16 dienomis vyks Prancūzijos Angers mieste, reikia grupėje užimti pirmąją vietą. Lietuvos komanda šiandien vakare „Pramogų arenoje“ kausis su Estijos „PSK Narva“, o dieną Rygos „Mogo“ kovos su islandais „SA Vikingar Akureyri“.
Lygiagrečiai kitoje – B Kontinentinės taurės grupėje vakar Ukrainos „HK Kremenchuk“ po įtemptos kovos 3:2 nugalėjo Vengrijos „Budapest JA HC“, o šeimininkai Rumunijos „Gheorgheni HK“ sutriuškino Serbijos atstovus Belgrado „Crvena Zvezda“ – 13:0.
IIHF Kontinentinės taurės nugalėtojas turi galimybę būti pakviestas į Čempionų lygą. Vertinama klubo infrastruktūra, biudžeto galimybės.
Turnyro grafikas
Šeštadienis, spalio 18 d.
14 val. Rygos „Mogo“ – „SA Vikingar Akureyri“
18 val. „Hockey Punks – Mototoja“ – „PSK Narva“
Sekmadienis, spalio 19 d.
14 val. „PSK Narva“ – „SA Vikingar Akureyri“
18 val. „Hockey Punks – Mototoja“ – Rygos „Mogo“
Bilietus ar turnyro abonementą galima įsigyti www.hockeypunks.lt arba Pramogų arenos kasoje prieš rungtynes. Siekiant išvengti stovėjimo eilėse organizatoriai rekomenduoja atvykti anksčiau.
