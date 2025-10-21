„Pacers“ pratęsė sutartį su Nesmithu

ESPN praneša, kad „Pacers“ sutarė dėl papildomų dvejų metų naujo kontrakto, kurio vertė 40,4 mln. JAV dolerių. Dabar 26-erių gynėjo kontraktas galios iki 2029 m.
Elitine gynyba ir snaiperio savybėmis pasižymintis 196 cm ūgio amerikietis pernai buvo svarbia „Pacers“ dalis žygyje link NBA finalo.
A.Nesmithas praėjusį sezoną NBA per 26 minutes fiksavo 12,2 taško, 4,5 atkovoto kamuolio ir 1,2 rezultatyvaus perdavimo statistiką.
