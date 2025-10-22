Puolime dominavęs „Real“ pranoko „Juventus“

Įdomūs faktai po rungtynių:
• Thibautas Courtois sužaidė savo 300-ąsias rungtynes atstovaudamas „Real“ visuose turnyruose ir tapo ketvirtuoju vartininku, sužaidusiu daugiausiai rungtynių klubo istorijoje. Pastarasis atsilieka tik nuo Casillaso (725), Paco Buyo (456) ir Miguelio Angelio (346).
• Kylianas Mbappe tapo jauniausiuoju futbolininku (26 metai ir 306 dienos), sužaidusiu 90 rungtynių Čempionų lygoje. Iki šiol šis rekordas priklausė „Real“ legendai Rauliui Gonzalezui (27 metai ir 114 dienos).
• „Real“ atliko 14 smūgių per pirmąsias 45 žaidimo minutes prieš „Juventus“, daugiau nei bet kuriame kitame pirmajame kėlinyje be pelnyto įvarčio šiame sezone visuose turnyruose.
• „Real“ šiame susitikime iš viso atliko net 28 smūgius, kai tuo tarpu „Juventus“ futbolininkai dvigubai mažiau – tik 13.
„Real“ pirmajame kėlinyje žaidė puolime aktyviau. „Karališkasis“ klubas per pirmąsias keturiasdešimt penkias žaidimo minutes atliko 14 smūgių, kai tuo tarpu „Juventus“ futbolininkai – 3. Visgi įvarčiai žiūrovų neišvydo.
Pirmasis prie atšokusio kamuolio atsidūręs Jude'as Bellinghamas sužaidus beveik valandą tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Real“ į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
Rungtynių statistika („Real“ – „Juventus“)
„Real“ švenčia pergalę rezultatu 1:0.
Pridedamos 5 papildomos žaidimo minutės.
Tikslaus perdavimo sulaukęs Loisas Openda atliko smūgį, tačiau kamuolį blokavo pasiaukojančiai sužaidęs Raulis Asencio.
Manuelis Locatelli pakėlė kamuolį nuo kampinio gairelės, tačiau varžovai gynėsi sėkmingai.
K. Mbappe atliko smūgį, tačiau kamuolį meistriškai atrėmė vartininkas Michele Di Gregorio.
Kylianas Mbappe atliko pavojingą smūgį, tačiau pastarasis tikslo nepasiekė.
Pirmasis prie atšokusio kamuolio atsidūręs Jude'as Bellinghamas tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Real“ į priekį 1:0.
Greitos atakos smaigalyje atsidūręs Dušanas Vlahovičius atliko smūgį, tačiau kamuolį meistriškai atrėmė Thibautas Courtois.
Prasideda antrasis rungtynių kėlinys.
Pirmojo kėlinio statistika („Real“ – „Juventus“)
Pirmasis kėlinys baigėsi be įvarčių 0:0.
Pridedama 1 papildoma žaidimo minutė.
Kyliano Mbappe perdavimo sulaukęs E. Militao atliko galingą smūgį iš tolimos distancijos, tačiau pastarasis buvo labai netikslus.
Ederis Militao standartinės situacijos metu atliko smūgį, tačiau kamuolys skriejo virš varžovų vartų.
A. Tchouameni dar vieną smūgiuotą kamuolį blokavo varžovas ir kamuolys skriejo šalia vartų.
A. Tchouameni standartinės situacijos metu atliko smūgį galva, tačiau pastarasis tikslo nepasiekė.
Federico Gatti atliko galingą smūgį iš tolimos distancijos, tačiau kamuolį sėkmingai sugavo vartininkas.
Kamuolį pasitaisęs Aurelienas Tchouameni atliko smūgį iš tolimesnės distancijos, tačiau kamuolį blokavo varžovas.
Kontratakos smaigalyje atsidūręs Pierre'as Kalulu atliko žemą perdavimą į baudos aikštelę, tačiau nei vienam iš komandos draugų jo uždaryti nepavyko.
Rungtynes prasideda!
„Real“ startinis vienuoliktas šio vakaro rungtynėms:
„Juventus“ komandos startinė sudėtis:
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Šioms komandoms tai bus trečiosios iš 8 Čempionų lygos fazės etapo rungtynių.
• „Real“ šiuo metu Čempionų lygoje yra iškovojęs dvi pergales ir turi surinkęs 6 taškus. Tuo tarpu „Juventus“ du kartus užfiksavo lygiąsias ir savo sąskaitoje turi 2 taškus.
• „Real“ ir „Juventus“ susitiks UEFA turnyruose 22 kartą. Iki šiol „Karališkasis“ klubas laimėjo dešimt rungtynių, Italijos komanda triumfavo devynis kartus, o du susitikimai baigėsi lygiosiomis.
• „Real“ laimėjo 18 iš paskutinių 20 žaistų rungtynių UEFA turnyruose prieš varžovus iš Italijos (2 pralaimėjimai).
• „Juventus“ pralaimėjo vos vienerias iš paskutinių aštuonerių žaistų Čempionų lygos grupių/lygos fazės etapų rungtynių prieš varžovus iš Ispanijos (4 pergalės ir 3 lygiosios).
Trenerių komentarai:
„Prieš keletą savaičių „Juventus“ demonstravo gana gerą formą. Nepaisant pastarųjų jų rezultatų, esame pasiruošę sunkioms rungtynėms prieš juos. Net ir išgyvendami sunkų laikotarpį, „Juventus“ vis tiek yra labai pavojingi. Kenanas Yildizas šiuo metu demonstruoja puikią formą.“
Xabi Alonso, „Real“ komandos vyriausiasis treneris
„Tikiuosi didelės savo komandos reakcijos. Atvykus į „Bernabeu“ stadioną motyvacija tiesiog atsiranda. Esu įsitikinęs, kad trečiadienį sužaisime geras rungtynes. Kiekviena komanda turi stiprių ir silpnų pusių. „Real“ yra komanda, kuri bet kuriuo metu gali pelnyti įvartį. Noriu pamatyti gerą pasirodymą ir komandą, galinčią sužeisti varžovus sportine prasme.“
Igoris Tudoras, „Juventus“ komandos vyriausiasis treneris
Komandų formos:
Komandų formos | Organizatorių nuotr.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!