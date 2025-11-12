„Sergejus Maslobojevas“ atskleidė nagų tyrimo rezultatus: siekia įrodyti, kad yra švarus sportininkas

Per „Glory“ turnyrą paimtame S. Maslobojevo mėginyje buvo rasta draudžiamų preparatų, o netrukus kovotojas pats atlaisvino turėtą organizacijos pussunkio svorio kategorijos čempiono diržą ir skyrė visus savo finansus, jog įrodytų, jog yra nekaltas bei išsiaiškintų, kaip jo organizme atsirado dopingas.
Kovotojas su sužadėtine Santa kuria kelionių vlog‘us, o paskutiniame iš jų pasidalino akimirkomis iš Londono bei nagų testų rezultatais.
„Kelionė į Londoną buvo skirta vienam tikslui – rasti nepriklausomą laboratoriją ir atlikti nago tyrimą dėl dopingo mano organizme. Tyrimo rezultatai patvirtina tai, ką žinojome nuo pat pradžių, tačiau ties tuo nesustosime – darysime viską, kad tiesa būtų išaiškinta. Mano tikslas – įrodyti atsidavimą švariam sportui. Vėliau dar kartą skrisiu į Londoną plauko tyrimui“, – pasakojo S. Maslobojevas.
Nagų ir plaukų mėginiai Londone buvo paimti dar rugsėjo 4-ą dieną, o jie gali parodyti ir įrodyti, jog nebuvo ilgalaikio dopingo vartojimo.
„Glory“ čempiono diržo S. Maslobojevas atsisakė rugpjūčio 26-ą dieną.
