Pulkininkas Arturas Jasinskas apie bendradarbiavimą su Lietuvos imtynių federacija: „Pagrindinis siekis – kartu ugdyti karį su nugalėtojo mentalitetu“

– Gerbiamas pulkininke, tokio pobūdžio bendradarbiavimo laukėme ne vienerius metus ir turėjome pagrindo – mūsų šalies imtynininkai ne kartą garsino Lietuvos vardą Pasaulio kariškių žaidynėse ir Pasaulio kariškių čempionatuose. O kokios aplinkybės lėmė Jūsų sprendimą pasirašyti sutartį su Lietuvos imtynių federacija?
– Būtent, kariai imtynininkai garsina Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos vardą, jaunesni amžiumi imtynininkai nesišalina šauktinių tarnybos Lietuvos kariuomenėje. Taip pat turime gerą pavyzdį, kada buvęs imtynininkas, KASP karys savanoris, baigęs sportininko karjerą tapo profesinės karo tarnybos kariu, o dabar jau baigęs būrių vadų kursą tapo karininku. Dar labai džiugu, kad Lietuvos imtynių federacija pati ėmėsi iniciatyvos ir propaguoja Lietuvos kariuomenę bei Krašto apsaugos savanorių pajėgas iškeldami reklamines vėliavas imtynių centruose visoje Lietuvoje. Sveikintinas pavyzdys.
– Kokius siekius tikitės įgyvendinti bendradarbiaujant su Lietuvos imtynių federacija?
– Pagrindinis siekis – kartu ugdyti tvirtą, stipraus charakterio Lietuvos pilietį-karį su nugalėtojo mentalitetu. Džiaugiuosi kiekvienu sportuojančiu jaunu žmogumi. Federacijos pastangos skatinant jaunimą sportuoti yra tiesioginis indėlis stiprinant Lietuvos gerovę ir saugumą. Tikiu, kad imtynių federacija ir toliau skatins savo sportininkus tarnauti Lietuvos kariuomenėje, o kariuomenė, tarnybos metu sudarys sąlygas jiems sportuoti. Lietuvai reikalingi fiziškai stiprūs kariai, nebijantys karo tarnybos. Tuo pačiu, karinė tarnyba tikrai gali atnešti naudos sportininkui pratindama jį prie disciplinos, valios ugdymo ir supratimo, kas yra garbė.
– Viename sutarties punktų paminėta, jog Lietuvos kariuomenės sporto klubas ar Lietuvos Kariuomenės padaliniai nedalyvaus renginiuose, jei toks dalyvavimas reikš tik logistinį aprūpinimą. Paaiškinkite, prašau, kaip suprasti kitame punkte deklaruojamą įsipareigojimą prisidėti prie Federacijos renginių ir sporto projektų organizavimo?
– Punktas reiškia, kad kariuomenė gali prisidėti organizuojant sporto turnyrus ir renginius, juos viešinti. Kariuomenė gali siųsti savo karius dalyvauti Federacijos organizuojamuose turnyruose, įsteigti prizus nugalėtojams, prisidėti prie renginių, kurie skirti vaikų ir jaunimo socializacijai, ugdyti nacionalines vertybes, patriotiškumą ir pilietiškumą, organizavimo.
– Mūsų šalies imtynininkai Pasaulio kariškių žaidynėse dalyvauja nuo 1999 metų, kuriuose sidabro medalį iškovojo Vilius Laurinaitis, o bronza tenkinosi Mindaugas Ežerskis, Svajūnas ir Laimutis Adomaičiai. Pasaulio kariškių čempionatuose pasiekimai dar įspūdingesni. Be jau paminėtų atletų ant prizininkų pakylos stovėjo Kristupas Šleiva, Justas Petravičius, Valdemaras Venckaitis ir Aleksejus Djakonovas, o Mindaugui Mizgaičiui, Aleksandrui Kazakevičiui ir Mantui Knystautui buvo įteikti čempionų aukso medaliai! Kiek svarbios Lietuvos kariuomenės sporto klubui minėtos pergalės; ar pavyksta pergalingais pavyzdžiais motyvuoti jaunus karius sportuoti, gerinti savo fizinę būklę ir judėti pramintu taku?
– Pergalės įkvepia, ir jaunus ir vyresnius. Manau, kad šiuo metu dar per mažai išnaudojame šiuos žinomus karius sportininkus motyvuoti tiek jaunus žmones tiek jau ir tarnaujančius karius skatinant sportuoti, gerinti fizinę būklę ir kviesti tarnybai Lietuvos kariuomenėje. Ši sutartis ir yra skirta šiam tikslui. Bet kartu, mūsų karių sportininkų pergalės tikrai būna pastebėtos ir įvertintos kariuomenės ir Krašto apsaugos ministerijos vadovybių. Tai rodo šių pergalių svarbą.
– Ilgus metus generolo Jono Žemaičio vardo Lietuvos karo akademijos patalpose kariūnus treniravo prieš septynis metus Anapilin iškeliavęs daugkartinis šalies čempionas Remigijus Gustas. Ar šiuo metu kas nors moko akademijoje kariūnus ir ne tik imtynių paslapčių? Jei ne, ar gali rastis galimybė tęsti R. Gusto veiklą?
– Įdomus klausimas. Specifiškai imtynių Karo akademijos kariūnai nėra mokomi imtynių. Labiau mokomi kovinės savigynos paslapčių ir labai smagu matyti juos aktyviai sportuojančius bei lavinančius savo fizinius gebėjimus. Tačiau, jei atsiras kariūnai (kvieskite savo sportininkus studijuoti Karo akademijoje) imtynininkai, tikrai surasime galimybes tęsti jų sportinę karjerą.
– Jūs esate matomas imtynių renginiuose, aktyviai stebite federacijos veiklą socialiniuose tinkluose. Ką galėtume patarti federacijai gerinant imtynių įvaizdį šalyje?
– Jei galiu ką nors patarti, juk turite specialistus. Bet, kad jau klausiate, dėmesys turi būti sutelktas į sportininką bei jo trenerį. Daugiau nuoširdesnių interviu su sportininkais. Daugiau bendravimo su tėvais ir jų įtraukimas į bendrus renginius. Sėkmės istorijos, kurių tikrai turite. Ir bendros veiklos su kariuomene viešinimas.
– Dėkui už atsakymus.
