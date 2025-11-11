 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

„Bushido Angels akimis“: seksualiausias ir charizmatiškiausias kovotojai

2025-11-11 13:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 13:06

Kas karaliaus bušido ringe – charizma, jėga ar žvilgsnis tarptautiniame „MMA Bushido’99“ turnyre, kuris įvyks jau šį penktadienį Vilniuje, „TwinsBet“ arenoje? „Bushido Angels“ atskleidžia savo favoritus.

„Bushido Angels“ merginos | Organizatorių nuotr.

0

Kaip juokauja viena iš merginų: „Mes matome ne tik smūgius. Mes matome jų žvilgsnius.“

Charizmatiškiausias – Kristupas Jančiauskas. Pasak „Bushido Angels“: „Charizma arba yra, arba jos nėra. Na, o Kristupas jos turi tiek, kad galėtų be vargo pasidalinti su tais kam jos labai trūksta.“

Seksualiausias – Kęstutis Kavaliauskas. „Kęstutis turi tą ramų vyrišką pasitikėjimą savim, neperspaudžiantį, bet prikaustantį dėmesį. Nevaidina, nesistengia, tiesiog yra toks, koks yra“, – sako merginos.

Pikčiausias – Rodrigo Mineiro. „Narve jis tarsi griaustinis – nesitraukia, nesidera, nesuminkštėja. Yra kovotojai, kurie kovoja. Ir yra tokie, kurie į mūšį eina lyg į paskutinę gyvenimo kovą. Rodrigo – tas antrasis“, – juokiasi merginos.

Turnyras vyks jau šį penktadienį, lapkričio 14-tą diena, „TwinsBet“ arenoje, Vilniuje.

Daugiau informacijos: www.bushido.lt Bilietai: www.bilietai.lt.

