„Bushido Angels akimis“: seksualiausias ir charizmatiškiausias kovotojai

Kaip juokauja viena iš merginų: „Mes matome ne tik smūgius. Mes matome jų žvilgsnius.“
Charizmatiškiausias – Kristupas Jančiauskas. Pasak „Bushido Angels“: „Charizma arba yra, arba jos nėra. Na, o Kristupas jos turi tiek, kad galėtų be vargo pasidalinti su tais kam jos labai trūksta.“
Seksualiausias – Kęstutis Kavaliauskas. „Kęstutis turi tą ramų vyrišką pasitikėjimą savim, neperspaudžiantį, bet prikaustantį dėmesį. Nevaidina, nesistengia, tiesiog yra toks, koks yra“, – sako merginos.
Pikčiausias – Rodrigo Mineiro. „Narve jis tarsi griaustinis – nesitraukia, nesidera, nesuminkštėja. Yra kovotojai, kurie kovoja. Ir yra tokie, kurie į mūšį eina lyg į paskutinę gyvenimo kovą. Rodrigo – tas antrasis“, – juokiasi merginos.
Turnyras vyks jau šį penktadienį, lapkričio 14-tą diena, „TwinsBet“ arenoje, Vilniuje.
Daugiau informacijos: www.bushido.lt Bilietai: www.bilietai.lt.
