Lietuvos sportininkai Europos pankrationo čempionate pelnė 20 apdovanojimų

Lietuvos rinktinei atstovavo „Warriors Team“ ir „Atėnų tigrų“ klubų sportininkai. Be įspūdingo aukso medalių derliaus, lietuviai taip pat iškovojo keturis sidabro ir tris bronzos apdovanojimus.
Aukso medaliais pasipuošė Valdemaras Stančaitis, Modestas Kazakevičius, Erikas Stančaitis, Liza Ucajeva, Adolas Kosporovičius, Lovaris Bagdonavičius ir Mustafa Erdemas Doganas.
Lietuviai varžėsi keliose rungtyse – KATO imtynėse, pankratione („Pleris Agon“) bei kikbokse („Pyx Lax“).
Komandinėje įskaitoje mūsų šalies sportininkai užėmė garbingą trečią vietą. Iš viso čempionate dalyvavo apie 500 sportininkų iš 15 Europos šalių, todėl Lietuvos pasiekimas laikomas itin reikšmingu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!