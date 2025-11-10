 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuvos sportininkai Europos pankrationo čempionate pelnė 20 apdovanojimų

2025-11-10 21:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-10 21:39

Graikijoje vykusiame Europos pankrationo čempionate Lietuvos sportininkai pademonstravo išskirtinį meistriškumą – iš viso iškovojo 20 apdovanojimų, iš kurių net 13 buvo aukso.

Lietuvos pankrationo athlima federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Graikijoje vykusiame Europos pankrationo čempionate Lietuvos sportininkai pademonstravo išskirtinį meistriškumą – iš viso iškovojo 20 apdovanojimų, iš kurių net 13 buvo aukso.

REKLAMA
0

Lietuvos rinktinei atstovavo „Warriors Team“ ir „Atėnų tigrų“ klubų sportininkai. Be įspūdingo aukso medalių derliaus, lietuviai taip pat iškovojo keturis sidabro ir tris bronzos apdovanojimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aukso medaliais pasipuošė Valdemaras Stančaitis, Modestas Kazakevičius, Erikas Stančaitis, Liza Ucajeva, Adolas Kosporovičius, Lovaris Bagdonavičius ir Mustafa Erdemas Doganas.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuviai varžėsi keliose rungtyse – KATO imtynėse, pankratione („Pleris Agon“) bei kikbokse („Pyx Lax“).

Komandinėje įskaitoje mūsų šalies sportininkai užėmė garbingą trečią vietą. Iš viso čempionate dalyvavo apie 500 sportininkų iš 15 Europos šalių, todėl Lietuvos pasiekimas laikomas itin reikšmingu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų