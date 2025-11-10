Aiškėja, kodėl Rybakina atsisakė pozuoti bendrai nuotraukai su WTA vadove

E. Rybakina Rijade laimėjo visus 5 mačus, tad jai atiteko 1500 reitingo taškų ir didžiausias prizas moterų teniso istorijoje – net 5,235 mln. JAV dolerių.
Po finalo vykusioje apdovanojimų ceremonijoje E. Rybakina atsisakė artintis prie WTA generalinės direktorės Portios Archer ir nepanoro pozuoti šalia jos bendrai nuotraukai. E. Rybakina nepaaiškino, kodėl taip pasielgė, bet ekspertai greitai padarė išvadą, jog tai susiję su E. Rybakinos treneriu Stefanu Vukovu.
Seems like Elena Rybakina refused to take a photo with WTA CEO Portia Archer pic.twitter.com/U2NDFS14YlREKLAMA— islandtennisgirl (@islandtennisace) November 8, 2025
2025 m. pradžioje pranešta, kad S. Vukovas dėl WTA elgesio kodekso pažeidimo buvo suspenduotas vieneriems metams. Teigiama, kad S. Vukovas vadino E. Rybakiną „kvaila“ ir aiškino, kad „jei ne jis, tai Rybakina Rusijoje kastų bulves“. WTA atlikto tyrimo išvadose rašoma, kad S. Vukovas kėlė per didelį psichologinį spaudimą E. Rybakinai, kuri galiausiai apsiverkė, o jos kūnas neatlaikė per didelių krūvių ir tenisininkei pasireiškė įvairūs negalavimai. Išvadose rašoma, kad pernai, kai E. Rybakina norėjo nutraukti bendradarbiavimą su S. Vukovu, šis jos palikti nenorėjo, persekiojo ir rašinėjo žinutes, pažeisdamas WTA reikalavimą apriboti kontaktus su E. Rybakina.
„Tenise turime sukurti saugią aplinką visiems. Man akivaizdu, kad jūsų santykiai yra toksiški“, – išvadose rašė ne kas kitas, o WTA generalinė direktorė P. Archer.
S. Vukovos kaltinimus visada neigė, o jam skirtos sankcijos buvo panaikintos rugpjūtį.
Į kilusį skandalą sureagavo ir buvusi garsi Rusijos tenisininkė Svetlana Kuznecova, sveikinusi E. Rybakiną.
„Elena laikėsi principinės pozicijos ir tai nusipelno pagarbos. Ji atsisakė pozuoti bendrai nuotraukai su WTA vadove. Visgi, turiu pripažinti, kad yra dviprasmiškas jausmas matyti tokio lygio atletę, žaidžiančią po kitos šalies vėliava. Visiems rusų fanams yra skaudu tai matyti“, – teigė S. Kuznecova.
