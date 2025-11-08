Wozniacki atskleidė, kodėl neplanuoja grįžti į tenisą

C. Wozniacki galėtų pasinaudoti „apsaugotu“ reitingu ir patekti tiesiai į „Didžiojo kirčio“ turnyrų pagrindinius etapus. Ją tai ragina padaryti vyras – buvusi NBA žvaigždė Davidas Lee. Visgi, danė tikina, kad auginant 3 mažus vaikus, laiko ilgoms treniruotėms paprasčiausiai nelieka.
„Ar dar sugrįšiu? Manau, kad ne. Davidas man vis sako, kad turėčiau pasinaudoti „apsaugotu“ reitingu ir sužaisti didžiuosiuose turnyruose. Dar turiu laiko, kad priimčiau galutinį sprendimą. Jei pajausiu, kad galiu susigrąžinti gerą sportinę formą, tada galbūt ir pakeisiu nuomonę. Visgi, trijų mažų vaikų auginimas – tai visos dienos darbas, tad dar kažkokiai papildomai veiklai laiko nelabai turiu“, – teigė C. Wozniacki.
C. Wozniacki yra 2018 m. „Australian Open“ čempionė ir 2017 m. „WTA Finals“ nugalėtoja. WTA ture danė iš viso laimėjo 30 vienetų turnyrų.
Danė iš pradžių karjerą sustabdė 2020 m. Vėliau prabilo apie reumatoidinio artrito diagnozę, pagimdė dukrą ir sūnų, o tada nusprendė grįžti į didįjį sportą. Visgi, pernai po pasitraukimo iš 2024 m. „US Open“ turnyro ji anksti baigė sezoną. Nuo to laiko danė nesužaidė nė vieno mačo, nevyko į „apšilimo“ turnyrus Australijoje bei Naujojoje Zelandijoje, o tada mįslingai dingo iš „Australian Open“ dalyvių sąrašo, nors pagal reitingą būtų patekusi tiesiai į pagrindinį etapą.
Vėliau C. Wozniacki pranešė, kad laukiasi trečiojo vaiko. Berniukas, vardu Maxas, gimė liepos 26 d.
