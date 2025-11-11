Tomas Smirnovas triumfavo Kroatijoje: prieš Europos čempionatą – įspūdingas pasirodymas komerciniame turnyre „Grind Zero 3“

Varžydamasis iki 77 kg svorio kategorijoje, Tomas pademonstravo aukščiausio lygio techniką ir užtikrintą pranašumą prieš varžovus iš Graikijos, Anglijos, Čekijos ir Kroatijos. Visos keturios kovos buvo laimėtos laužimais ir smaugimais, o pergalės pasiektos be teisėjų sprendimų – užtikrintai ir įtikinamai. Kai kurios kovos pareikalavo ypatingos ištvermės – teko kautis net dviejuose raunduose.
Už šį pasirodymą Tomas Smirnovas iškovojo turnyro prizą – 1000 eurų. Po pergalės 77 kg kategorijoje jam buvo pasiūlyta superkova prieš 88 kg kovotoją, kurią lietuvis taip pat laimėjo. Už tai sportininkui atiteko papildoma premija ir vakaro „pasidavimo“ (submission of the night) bonusas.
Turnyras vyko pagal CJI standartus – kovos truko tris raundus po penkias minutes, tarp raundų skirta viena minutė poilsio, o vertinimas vyko pagal 10 balų sistemą, kaip MMA kovose. Kovos vyko ant specialiai įrengtų tatamių su 45 laipsnių kampu, užtikrinant sportininkų saugumą.
„Džiugu matyti, kad Europoje atsiranda vis daugiau profesionaliai organizuojamų turnyrų, kuriuose kovotojai gali ne tik pasivaržyti, bet ir užsidirbti. Tokios varžybos suteikia realias finansines galimybes sportininkams tobulėti ir kurti karjerą graplingo pasaulyje“, – sako Tomas Smirnovas.
Lapkričio 15 dieną – Europos čempionatas Šiauliuose
Vos po savaitės, lapkričio 15 dieną, Tomas Smirnovas gins Lietuvos garbę 2025 m. Europos IGF grappling čempionate, kuris vyks Šiaulių sporto gimnazijos sporto salėje.
Čempionatas suburs daugiau nei 400 sportininkų iš 15 šalių ir taps viena laukiamiausių šių metų kovos menų švenčių. Dalyvaus garsūs klubai iš Lietuvos ir užsienio.
„Šiemet konkurencija – kaip niekad didelė. Iškovoti medalį bus tikras iššūkis, tačiau mūsų sportininkai pasirengę kautis iki galo ir apginti savo titulus,“ – sako Lietuvos graplingo federacijos prezidentas Kęstutis Smirnovas.
Praėjusiais metais Lietuvos graplingo sportininkai sukūrė istoriją – visi keturi čempionų diržai liko Lietuvoje. Be kimono (NoGi) disciplinose triumfavo Tomas Smirnovas ir Lijana Lipinskaitė, o su kimono (Gi) – Kasparas Strazdas ir Sandra Bacevičiūtė.
„Po praėjusių metų triumfo į mus bus nukreiptos visų akys. Visi norės nugalėti čempionus, bet mes esame pasirengę ginti savo garbę. Tikiu, kad Lietuvos vėliava ir vėl plevėsuos aukščiausioje vietoje,“ – priduria K. Smirnovas.
Pats Tomas Smirnovas neslepia ryžto: „Pasiruošimas vyksta intensyviai, bet su meile sportui. Turnyras Kroatijoje buvo puiki repeticija prieš Europos čempionatą. Mano tikslas – apginti čempiono diržą ir dar kartą parodyti, kad Lietuva yra graplingo šalis.“
Šiauliuose Europos IGF grappling čempionatas taps ne tik sporto varžybomis, bet ir bendruomenės švente, vienijančia kovotojus, trenerius, žiūrovus ir visus, kuriems artima sporto dvasia.
Daugiau informacijos – www.grappling.lt
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!