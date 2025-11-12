Kaunas tapo karatė centru: jaunieji sportininkai žengia link olimpinės scenos

Į pirmą kartą Kaune organizuotą WKF karatė turnyrą, kurį inicijavo ir surengė Karate klubas „Dojo Kaunas“, dalyviai atvyko iš 18 klubų. Jame savo įgūdžius demonstravo tiek šešerių metų pradedantieji, tiek patyrę jaunuoliai – tarptautinių varžybų nugalėtojai ir nacionalinių rinktinių nariai.
Kovos vyko ant keturių profesionaliai įrengtų tatamių, užtikrinant visas reikalingas technines sąlygas. Varžyboms teisėjavo tarptautinės kategorijos teisėjai, o sportininkams buvo parengtos atskiros apšilimo zonos, atitinkančios aukščiausius WKF standartus.
Turnyro organizatorius, WKF treneris Karolis Čiutra, akcentuoja, kad svarbiausia šio turnyro idėja – ne tik sportiniai rezultatai, bet vertybės ir bendruomenė: „Karate moko pagarbos, sąžiningumo ir disciplinos – trijų vertybių, kurios formuoja ne tik sportininką, bet ir asmenybę. Norime, kad šis turnyras taptų tradicija, suburiančia Baltijos šalių ir kaimyninių valstybių sportininkus dalytis patirtimi, motyvacija ir draugyste.“
Pasak trenerio, tokie renginiai ugdo ne tik fizinį pasirengimą, bet ir emocinio intelekto bei socialinių įgūdžių raidą: vaikai lavina bendravimo pagrindus, bendradarbiauja, gerbia varžovą ir mokytis iš jo, nepriklausomai nuo kovos rezultato.
Tarptautinis sporto renginys vyko pagal Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ projektą „Sportuojantis Kaunas“, kurio tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą, populiarinti sportinio karatė filosofiją ir stiprinti Kauno, kaip aktyvaus sporto miesto, įvaizdį.
Tokios varžybos ypač reikšmingos dabar, nes WKF (World Karate Federation) yra vienintelė olimpinė karatė šaka, kuri 2026 m. bus įtraukta į Jaunimo olimpines žaidynes Dakare.
„Tai reiškia, kad Kaune vykęs turnyras suteikė jauniesiems sportininkams galimybę ruoštis aukščiausio lygio tarptautinei karatė scenai ir žengti realų žingsnį link olimpinių startų“, – sako K. Čiutra.
