Klaipėdoje apdovanoti geriausi metų buriuotojai: sužibėjo jaunoji karta

Pagrindinėse nominacijose triumfavo jaunoji karta
Trys pagrindinės metų taurės buvo įteiktos trijose nominacijose – Metų buriuotojos, Metų buriuotojo ir Metų įgulos.
Metų buriuotoja tapo tik šiemet iš jaunimo į suaugusiųjų lygą pradėjusi žengti sportininkė Ema Kuodytė, buriuojanti olimpine moterų klase ILCA 6. Sportininkė Lietuvoje yra pirmaujanti buriuotoja tarp jaunių merginų, o suaugusiųjų moterų įskaitoje nusileidžia tik olimpietei Viktorijai Andrulytei. Šiemet E. Kuodytė pirmąkart sėkmingai startavo ne tik jaunimo, bet ir suaugusiųjų čempionatuose.
Metų buriuotoju tapo taip pat jaunosios kartos atstovas – Benas Šapkinas, buriuojantis komandoje su Mykolu Leipumi „RS Feva“ jachtų klasėje. Šiemet jie pasiekė ne vieną laimėjimą tarptautinėse „RS Feva“ varžybose, tarp jų – Europos čempionato bronza vaikinų kategorijoje bei „RS Feva“ Europos serijos varžybų taurė.
Gruodį visi šie sportininkai dar stos prie starto linijos ir atstovaus Lietuvai „World Sailing“ jaunimo buriavimo pasaulio čempionate.
„Šie metai rodo, kad mes turime stiprią augančią jaunųjų buriuotojų kartą. Tiek metų buriuotojos, tiek metų buriuotojo nominacijoje net du iš trijų nominantų buvo būtent jaunosios, į olimpinį buriavimo kelią dar tik žengiančios kartos atstovai. Tikiu, kad tą džiugu matyti ir mūsų olimpiečiams – tai auganti jų pamaina, su kuria jie gali dalintis patirtimi ir padėti užtikrinti, kad ir ateityje galėtume didžiuotis matydami Lietuvos vėliavą olimpinėse žaidynėse ir kitose prestižinėse regatose bei čempionatuose“, – džiaugėsi Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidentas Raimundas Daubaras.
Metų įgulos taurę šiemet iškovojo kapitono Sauliaus Pajarsko vadovaujamos jachtos „Rhino“ įgula. Kelerių metų įdirbis bei atkaklumas leido jiems šiemet tapti Lietuvos ORC čempionais, Latvijos ORC čempionais ir užtikrintai nugalėti pagrindinėse „Kuršių marių regatos“ įskaitose.
Finišavo visus metus trukusi Lietuvos buriuotojų sąjungos 90-mečio šventė
Metų įvykio nominacijoje laureatu tapo Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ sporto bazės atidarymo bei LBS 90 GALA vakaro renginys. Rugsėjo 6 dieną Lietuvoje pažangiausią ir moderniausią sporto infrastruktūrą turinčios sporto bazės atidarymas ženklino dar aktyvesnio aukšto meistriškumo sportininkų rezultatų siekimo pradžią. O iškilmingas LBS 90-mečio renginys sukūrė unikalią progą bendruomenės nariams pasidalinti savo istorija, pasiekimais bei ateities vizijomis su aukštas pareigas valstybės, miestų bei sporto organizacijose užimančiais asmenimis.
Visus metus trukęs ir įvairiausiais buriuotojiškais renginiais pasižymėjęs LBS 90-metis nebuvo pamirštas ir Lietuvos buriavimo apdovanojimų metu. Čia ekranuose buvo galima išgirsti buriavimo veteranų prisiminimus bei palinkėjimus ateičiai, išvysti unikalių istorinių Lietuvos buriavimo kadrų, į sceną kilo ir savo prisiminimais pasidalino ir įvairių Lietuvos buriavimui reikšmingų įvykių, kelionių aplink pasaulį dalyviai. Tokiu būdu Lietuvos buriuotojų apdovanojimai tapo finaliniu šių metų jubiliejaus akcentu.
Pagrindinis LBS 90-mečio devizas buvo prisiminti bei pagerbti praeitį, bet švęsti dabartį ir kryptingai žvelgti į ateitį. Tad ir Lietuvos buriavimo apdovanojimuose ne vienoje kategorijoje buvo linksniuojami patys jauniausi buriuotojai.
Metų jaunąja buriuotoja tapo Mila Krum, šį sezoną pradėjusi dar „Optimist“ jachtų klasėje, o pabaigusi jau kiek vyresniems vaikams ir jaunuoliams skirtoje ILCA 4 jachtų, tačiau abejose jachtų klasėse, nepaisant jų techninių skirtumų, pademonstravusi išskirtinai aukštus pasiekimus.
Metų debiuto/pažangos nominacija atiteko vos 10 metų turinčiam Jurgiui Valentai, kuris šiemet demonstravo aukštus pasiekimus ir sportinį augimą.
Metų buriuojančios šeimos nominaciją laimėjo Valentų šeima. Valentų vaikai aktyviai ir sėkmingai buriuoja „Optimist“ jachtų klasėje, o tėtis Kristupas Valenta, pats buriuoti pradėjęs nuo 8-erių metų ir turėdamas daugiau nei 35 metų patirtį, šiuo metu vadovauja Lietuvos „Optimist“ jachtų klasės asociacijai bei organizuoja buriavimo renginius, tokius kaip tarptautinė „Rudens vėjo“ regata ar LOJKBA taurė.
Šventė buriavimo įvairovę
Tarp 11 nominacijų buvo pažymėti ne tik sportinio buriavimo atstovai, tačiau ir tie buriuotojai, kurie praktikuoja bei populiarina buriavimą kaip gyvenimo būdą. Metų kelionės nominacijoje laimėjo Emilijos Malinauskaitės šeimos kelionė katamaranu aplink pasaulį. Pasak laureatės, juos sužavėjo buriavimo romantika ir nuo svajonės apiplaukti pasaulį nesulaikė net tuo metu dar tik nedidelė turėta patirtis.
E. Malinauskaitė su sužadėtiniu Steve ir dukrele Adelyna į gyvenimo po burėmis nuotykį leidosi 2021 m., kai dukrytei tebuvo 7 mėnesiai, ir kelionę tęsia iki šiol. 2021 m. startavę La Rochelle, Prancūzijoje, 2022 m. perplaukę Atlantą, 2023-2024 m. praleidę Karibuose, šiemet jie išplaukė iš Granados ir jau pasiekė Markizų salas Prancūzijos Polinezijoje. Nuo kelionės pradžios jie nuplaukė jau apie 22000 jūrmylių, iš jų apie 7000 - šiemet.
Metų teisėja tapo Adrija Vilkauskaitė, Metų treneriu – Jurgis Jurgelionis, Metų klubu – Klaipėdos krašto sporto mokykla „Žiemys“.
Lietuvos buriavimo apdovanojimai vyko Klaipėdoje, HOFAS angaro patalpose, kurios specialiai renginiui buvo papuoštos milžiniška legendinės jachtos „Lietuva“ pavėjine bure su Klaipėdos miesto herbu bei daugybe buriuotojiškų vėliavėlių. Renginiui buriuotojiško roko koncertą dovanojo patys buriuotojai – „AC/DC tribute band GO ZONE“.
Lietuvos buriavimo apdovanojimams nominantus teikė patys buriuotojai, o galutinis laureatų išrinkimas priklausė taip pat nuo buriuotojų ir Lietuvos buriavimo apdovanojimų komisijos balsų. Komisiją sudarė 4 LBS klubų atstovai, 3 LBS tarybos nariai ir 2 žiniasklaidos atstovai.
