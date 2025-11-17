 
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Viltė Paulauskaitė iškovojo sidabro ir bronzos medalius badmintono turnyre Suriname

2025-11-17 10:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-17 10:23

Suriname baigėsi BWF „International Series“ kategorijos „XVI Suriname International 2025“ badmintono turnyras.

Domo Urbono nuotr. | Organizatorių nuotr.

Suriname baigėsi BWF „International Series" kategorijos „XVI Suriname International 2025" badmintono turnyras.

0

Viltė Paulauskaitė (BWF-283) vienetų varžybose startavo nuo aštuntfinalio ir 21:11, 21:13 nugalėjo antrąją turnyro raketę argentinietę Ioną Gualdi (BWF-188). Ketvirtfinalyje lietuvė 24:22, 15:21, 21:18 išplėšė pergalę prieš italę Emmą Piccinin (BWF-369), o pusfinalyje 12:21, 19:21 neatsilaikė prieš savo porininkę – Čekijos atstovę Tallulah Sharleen van Coppenollę (BWF-215) bei užėmė trečią vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dvejetuose V. Paulauskaitė su T. Sharleen van Coppenolle iš karto pateko į ketvirtfinalį, kur 21:11, 21:7 sutriuškino vietines žaidėjas – Crystal Leefmans ir Priscillą Tjitrodipo. Pusfinalyje lietuvė su Čekijos atstove 21:13, 21:12 nugalėjo I. Gualdi ir portugalę Marianą Paivą, o finale 16:21, 9:21 nusileido pirmai pagal skirstymą turnyro porai iš Italijos – E. Piccinin ir Martinai Corsini.

Vienetuose lietuvė uždirbo 100 JAV dolerių, o dvejetuose su porininke dalinsis 260 JAV dolerių. BWF „International Series“ turnyro Suriname prizų fondą sudarė 5000 JAV dolerių.

