Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Domas Manikas iškovojo bronzos medalį Europos dviračių kroso čempionate Slovakijoje

2025-11-16 21:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-16 21:14

Savaitgalį Šamorine (Slovakija) finišavęs Europos dviračių kroso čempionatas Lietuvai tapo ypatingu: Domas Manikas iškovojo bronzos medalį vyrų 35–39 metų grupėje.

UEC nuotr. | Organizatorių nuotr.

Pats sportininkas pasakoja, kad emocijų netrūko nuo pirmųjų sekundžių: varžybos buvo ne tik techniškai sudėtingos, bet ir fiziškai labai aktyvios – intensyvus startas tapo esminiu taktinės strategijos akcentu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tokios buvo iš anksto numatytos taktikos gairės: stiprus startas, leidžiantis iš karto įsitvirtinti tarp lyderių, nes dviračių krose startas lemia itin daug.

Dar prieš varžybas pavyko puikiai susipažinti su trasa treniruočių metu. Ji nebuvo pernelyg slidi, tačiau išliko techniška ir reikalaujanti itin tikslių judesių.

Vis dėlto paskutiniame rate neišvengiau klaidos – teko akimirkai „prigulti“ ant žolės. Laimei, kritimas buvo lengvas, o atsistoti ir tęsti važiavimą pavyko žaibiškai, neprarandant daug brangaus laiko“, – lenktynių akimirkas prisimena Domas.

Pasak jo, prie sėkmės daug prisidėjo komanda: mechanikas, pakaitiniai dviračiai ir visą laiką šalia buvęs aptarnaujantis personalas. Tai – neįkainojama pagalba, kai kiekviena sekundė trasoje yra svarbi, o kiekvienas techninis niuansas gali nulemti galutinį rezultatą.

„Kai atėjo metas lipti ant apdovanojimų pakylos, iki galo dar nesuvokiau iškovoto medalio realybės. Iki tol atrodė, kad apie tai galima tik pasvajoti ar pasapnuoti. Tačiau akimirka, kai medalis atsidūrė ant kaklo, buvo jaudinanti iki ašarų – tai sunkus daugelio metų darbo ir atsidavimo sportui įprasminimas. Toks rezultatas primena, kad kiekviena treniruotė, kiekvienas išlietas prakaito lašas ir pasiaukojimas tikrai turi prasmę“, – sakė sportininkas.

Puikiai pasirodė ir Jokūbas Dabušinskas, užėmęs 7 vietą 16-mečių vaikinų grupėje. Kaip sakė jis pats: „Kovojau dėl top penketuko, jaučiausi gerai ir tikėjau, kad galiu, tačiau paskutinėje techninėje vietoje atidariau nedidelį tarpą, ir kadangi iki finišo buvo likę labai nedaug, jo nebespėjau uždaryti. Varžybos geros, tik truputį liūdna, kai iki top-5 buvo taip arti.“

Jaunimo rezultatai:

‣ Jokūbas Dabušinskas – 7 vieta (M16),

Elžbieta Seliavaitė – 18 vieta (W16).

Veteranų rezultatai:

‣ Domas Manikas – 3 vieta (M35),

‣ Valerijus Novikovas – 14 vieta (M45)

‣ Stanislovas Dabušinskas – 15 vieta (M45),

‣ Antanas Budreckis – 17 vieta (M40).

