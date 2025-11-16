Sandra Liutkė tapo Europos „Ninja“ OCR čempione, jos vyras iškovojo sidabrą

35–39 metų moterų finalo varžybose S. Liutkė sėkmingai įveikė penkias iš dešimties kliūčių. Tiek pat kliūčių įveikė ir rumunė Alexandra Dumitru bei lenkė Izabela Mazepa, tačiau Lietuvos atstovės rezultatas buvo geriausias – 1 min. 23.21 sek. Rumunė trasą įveikė per 1 min. 58.95 sek., o lenkė – per 2 min. 9.39 sek.
Tuo metu 35–39 metų vyrų grupėje D. Liutkus užtikrintai žengė iki finalo, kuriame sėkmingai įveikė visas dešimt kliūčių. Jo finalo laikas – 1 min. 38.48 sek.
Europos čempiono titulą iškovojo lenkas Jakubas Zawistowskis, nepriekaištingai įveikęs trasą per 1 min. 0.06 sek. Bronza atiteko kitam Lenkijos sportininkui Bartlomiejui Karkoszkai, įveikusiam aštuonias kliūtis.
Elito grupės varžybose tiek vyrų, tiek moterų podiumus užėmė Izraelio sportininkai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!