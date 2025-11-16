 
Sandra Liutkė tapo Europos „Ninja“ OCR čempione, jos vyras iškovojo sidabrą

2025-11-16 21:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-16 21:10

Sekmadienį Krokuvoje (Lenkija) pasibaigusiame Europos „Ninja“ OCR (ekstremalaus bėgimo su kliūtimis) čempionate Lietuvos sportininkai pademonstravo puikią formą – abu šalies atstovai grįžta su medaliais. Sandra Liutkė tapo savo amžiaus grupės Europos čempione, o jos vyras Dainius Liutkus iškovojo sidabro medalį.

Sandra Liutkė ir Dainius Liutkus | Instagram.com nuotr

0

35–39 metų moterų finalo varžybose S. Liutkė sėkmingai įveikė penkias iš dešimties kliūčių. Tiek pat kliūčių įveikė ir rumunė Alexandra Dumitru bei lenkė Izabela Mazepa, tačiau Lietuvos atstovės rezultatas buvo geriausias – 1 min. 23.21 sek. Rumunė trasą įveikė per 1 min. 58.95 sek., o lenkė – per 2 min. 9.39 sek.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu 35–39 metų vyrų grupėje D. Liutkus užtikrintai žengė iki finalo, kuriame sėkmingai įveikė visas dešimt kliūčių. Jo finalo laikas – 1 min. 38.48 sek.

Europos čempiono titulą iškovojo lenkas Jakubas Zawistowskis, nepriekaištingai įveikęs trasą per 1 min. 0.06 sek. Bronza atiteko kitam Lenkijos sportininkui Bartlomiejui Karkoszkai, įveikusiam aštuonias kliūtis.

Elito grupės varžybose tiek vyrų, tiek moterų podiumus užėmė Izraelio sportininkai.

