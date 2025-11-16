Antanaitytė-Garškienė iškovojo 17-ą vietą pasaulio serijos uždarų patalpų šaudymo iš lanko varžybose

Vienintelė Lietuvos atstovė Jolita Antanaitytė-Garškienė dalyvavo moterų skriemulinių lankų varžybose. Lietuvė kvalifikacijoje surinko 571 tašką, užėmė 19-ą vietą ir pateko į atkrintamąsias varžybas.
Atkrintamosiose varžybose lietuvė po dramatiškos kovos pralaimėjo italei Paolai Natalei. Sportininkės pelnė po 147 taškus, o jų abiejų papildomas šūvis skriejo į dešimtuką. Deja, italės strėlė smigo kiek arčiau taikinio centro, todėl pergalė buvo skirta jai.
Galutinėje įskaitoje J. Antanaitytė-Garškienė užėmė 17-ą vietą tarp 40 dalyvių. Nugalėjo britė Ella Gibson, sidabrą pelnė italė Elisa Roner, o bronzą – prancūzė Sophie Dodemont.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!