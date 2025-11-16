 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Antanaitytė-Garškienė iškovojo 17-ą vietą pasaulio serijos uždarų patalpų šaudymo iš lanko varžybose

2025-11-16 12:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-16 12:27

Liuksemburge baigėsi pasaulio uždarų patalpų šaudymo iš lanko serijos varžybos – „GT Open“. Tai buvo antrasis šio sezono etapas.

Jolita Antanaitytė-Garškienė („World Archery“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

0

Vienintelė Lietuvos atstovė Jolita Antanaitytė-Garškienė dalyvavo moterų skriemulinių lankų varžybose. Lietuvė kvalifikacijoje surinko 571 tašką, užėmė 19-ą vietą ir pateko į atkrintamąsias varžybas.

Atkrintamosiose varžybose lietuvė po dramatiškos kovos pralaimėjo italei Paolai Natalei. Sportininkės pelnė po 147 taškus, o jų abiejų papildomas šūvis skriejo į dešimtuką. Deja, italės strėlė smigo kiek arčiau taikinio centro, todėl pergalė buvo skirta jai.

Galutinėje įskaitoje J. Antanaitytė-Garškienė užėmė 17-ą vietą tarp 40 dalyvių. Nugalėjo britė Ella Gibson, sidabrą pelnė italė Elisa Roner, o bronzą – prancūzė Sophie Dodemont.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

