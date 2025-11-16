Naujasis UFC čempionas: „Aš ginsiu šį diržą dar daug, daug kartų“

Buvęs lengvo svorio kategorijos čempionas pagrindinėje vakaro kovoje „Madison Square Garden“ arenoje debiutavo pusvidutinio svorio kategorijoje ir dominavo prieš čempioną Jacką Della Maddaleną (18-3 MMA, 8-1 UFC) bei laimėjęs vieningu teisėjų sprendimu apsijuosė čempiono diržą.
Nors tapti dviejų kategorijų čempionu daugeliui kovotojų būtų karjeros viršūnė, I. Machačevas tikina, kad dar tik pradeda ir ketina ilgai valdyti pusvidutinio svorio kategoriją, priimdamas bet kokius varžovus.
„Tai dabar pati konkurencingiausia kategorija, – sakė I. Machačevas. – Šiandien kovoję vyrukai, kitą savaitę kovosiantys, taip pat Kamaru Usmanas, Ilia Topuria – visi žudikai nori paimti mano diržą, bet aš jo neatiduosiu. Dirbau beprotiškai sunkiai, kad tapčiau dvigubu pasaulio čempionu ir šiandien jaučiu, kad man nereikia daug mesti svorio. Aš ginsiu šį diržą dar daug, daug kartų.“
Potencialių varžovų sąrašas labai ilgas: Michaelas Moralesas ir Carlosas Pratesas tame pačiame turnyre iškovojo pergales nokautu, Ianas Machado Garry netrukus kovos su buvusiu čempionu Belalu Muhammadu, o Kamaru Usmanas, lengvo svorio čempionas I. Topuria ir Šavkatas Rachmonovas laukia savo eilės.
I. Machačevas nenurodė, su kuo norėtų kovoti toliau, tačiau vieną jis pasakė aiškiai: jis ketina likti svorio kategorijoje iki 170 svarų, o sugrįžimas į lengvo svorio divizioną – mažai tikėtinas.
„Šiandien jaučiuosi geriau nei bet kada. Jaučiuosi galingesnis, labiau pasitikintis savimi tiek smūgiuodamas, tiek judėdamas. Matau visus jo smūgius ir aš jaučiuosi kur kas geriau. Jaučiuosi galintis kontroliuoti bet ką parteryje ir niekada taip nesijaučiau“, – sakė I. Machačevas.
UFC generalinis direktorius Dana White‘as sakė, kad I. Machačevas „artėja prie geriausio visų laikų kovotojo diskusijų“. Dagestano kovotojas neslepia, kad tai jam – ypatingas etapas.
„Esu toks laimingas. Bandžiau susitvardyti, bet tai yra didžiausia mano gyvenimo diena ir aš esu be galo laimingas būdamas dvigubu UFC čempionu „Madison Square Garden“ arenoje, – sakė I. Machačevas. – Kaip kartojau visą kovos savaitę – tai mano svajonė.“
