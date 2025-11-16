„Stockholm Open“ pulo varžybose lietuvių „Pooligans“ duetas iškovojo bronzą

„Pooligans“ pasivadinę lietuviai 7:6 nugalėjo „Uppsala Raiders“ (Švedija), 7:4 – „Hugo Pots“ (Suomija), 7:5 – „Den snille, sote og den fula“ (Norvegija), 7:5 – „Guillermo & Savvas“ (Švedija), o ketvirtfinalyje 7:6 įveikė „The Other Dudes“ (Švedija). Lietuviai tik pusfinalyje 6:7 nusileido „Flow“ (Švedija).
Vėliau finale „Flow“ 4:7 neatsilakė prieš „Sanne & Mark“ (Švedija).
Asmeninėse varžybose J. Silantjevas laimėjo 3 mačus iš eilės, o šešioliktfinalyje 4:9 suklupo prieš suomį Jooną Lounamaa. K. Žadeikis taip pat pasiekė šešioliktfinalį, kuriame 8:9 nusileido švedui Thorgny Lindqvistui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!