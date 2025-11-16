 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

„Stockholm Open“ pulo varžybose lietuvių „Pooligans“ duetas iškovojo bronzą

2025-11-16 12:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-16 12:47

Stokholme (Švedija) baigėsi „Stockholm Open“ pulo turnyras, kuriame bronzą „Scotch Doubles“ kategorijoje laimėjo Lietuvos duetas – Jokūbas Silantjevas ir Kęstutis Žadeikis.

Jokūbas Silantjevas | Organizatorių nuotr.

Stokholme (Švedija) baigėsi „Stockholm Open" pulo turnyras, kuriame bronzą „Scotch Doubles" kategorijoje laimėjo Lietuvos duetas – Jokūbas Silantjevas ir Kęstutis Žadeikis.

1

„Pooligans“ pasivadinę lietuviai 7:6 nugalėjo „Uppsala Raiders“ (Švedija), 7:4 – „Hugo Pots“ (Suomija), 7:5 – „Den snille, sote og den fula“ (Norvegija), 7:5 – „Guillermo & Savvas“ (Švedija), o ketvirtfinalyje 7:6 įveikė „The Other Dudes“ (Švedija). Lietuviai tik pusfinalyje 6:7 nusileido „Flow“ (Švedija).

Vėliau finale „Flow“ 4:7 neatsilakė prieš „Sanne & Mark“ (Švedija).

Asmeninėse varžybose J. Silantjevas laimėjo 3 mačus iš eilės, o šešioliktfinalyje 4:9 suklupo prieš suomį Jooną Lounamaa. K. Žadeikis taip pat pasiekė šešioliktfinalį, kuriame 8:9 nusileido švedui Thorgny Lindqvistui.

