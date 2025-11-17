„Ilgoji pertrauka“: pasiūlymas „Žalgiriui“, milijoninis Ą.Tubelis ir „Wolves“ šmėkla

Viešoje dalyje kalbėta apie Kauno „Žalgirio“ pralaimėjimą Dubajuje, savaitgalio Lietuvos krepšinio lygos (LKL) kovas ir galimą „Wolves“ sugrįžimą kitą sezoną.
Rėmėjų dalyje – dėmesys LKL klubams: kas vyksta Kėdainių „Nevėžio“ biure ir parduodamas lyderis, Augustine‘o Rubito alga Malagoje, kas jį gali pakeisti, Vilniaus „Ryto“ biudžeto niuansai, Kauno „Žalgirio“ sąrašuose esantis centras, papildymai klubuose bei laukiami ėjimai.
VISĄ PODKASTĄ GALITE MATYTI PASPAUDĘ ČIA
00:00 – prizai jums
03:35 – moterų rinktinės puiki pergalė
09:52 – idėja „Žalgiriui“ ir pralaimėjimas Dubajuje
25:10 – laukianti kelionė į Madridą
30:00 – „Neptūno“ pergalė Utenoje
35:52 – nuviliantis „Ryto“ mačas ir viešnagė Varšuvoje
41:10 – 2,5 valandų mačas Gargžduose
45:35 – gerai kovojusi „Jonava“
53:27 – „Wolves“ grįš kitą sezoną?
Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:
1:00:20 – gal neberašykite apie „Jonavą“?
1:08:08 – pastiprinimo ieškanti „Juventus“
1:13:05 – parduodamas lyderis ir kas vyksta „Nevėžio“ biure?
1:19:43 – „Gargždus“ gali palikti legionierius
1:26:30 – apie „Šiaulių“ naujoką ir C.Reddishą
1:31:20 – A.Rubito alga Malagoje ir kas jį pakeis
1:35:18 – A.Majausko papildymas
1:40:20 – „Rytas“ išnaudojęs visą biudžetą?
1:45:00 – centras „Žalgirio“ sąrašuose ir kodėl negauna šansų J.Rudaitis
