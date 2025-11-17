 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Ilgoji pertrauka“: pasiūlymas „Žalgiriui“, milijoninis Ą.Tubelis ir „Wolves“ šmėkla

2025-11-17 12:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-17 12:36

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

Ilgoji pertrauka (Krepsinis.net nuotr.)

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

0

Viešoje dalyje kalbėta apie Kauno „Žalgirio“ pralaimėjimą Dubajuje, savaitgalio Lietuvos krepšinio lygos (LKL) kovas ir galimą „Wolves“ sugrįžimą kitą sezoną.

Rėmėjų dalyje – dėmesys LKL klubams: kas vyksta Kėdainių „Nevėžio“ biure ir parduodamas lyderis, Augustine‘o Rubito alga Malagoje, kas jį gali pakeisti, Vilniaus „Ryto“ biudžeto niuansai, Kauno „Žalgirio“ sąrašuose esantis centras, papildymai klubuose bei laukiami ėjimai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

VISĄ PODKASTĄ GALITE MATYTI PASPAUDĘ ČIA

00:00 – prizai jums

03:35 – moterų rinktinės puiki pergalė

09:52 – idėja „Žalgiriui“ ir pralaimėjimas Dubajuje

25:10 – laukianti kelionė į Madridą

30:00 – „Neptūno“ pergalė Utenoje

35:52 – nuviliantis „Ryto“ mačas ir viešnagė Varšuvoje

41:10 – 2,5 valandų mačas Gargžduose

45:35 – gerai kovojusi „Jonava“

53:27 – „Wolves“ grįš kitą sezoną?

Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:

1:00:20 – gal neberašykite apie „Jonavą“?

1:08:08 – pastiprinimo ieškanti „Juventus“

1:13:05 – parduodamas lyderis ir kas vyksta „Nevėžio“ biure?

1:19:43 – „Gargždus“ gali palikti legionierius

1:26:30 – apie „Šiaulių“ naujoką ir C.Reddishą

1:31:20 – A.Rubito alga Malagoje ir kas jį pakeis

1:35:18 – A.Majausko papildymas

1:40:20 – „Rytas“ išnaudojęs visą biudžetą?

1:45:00 – centras „Žalgirio“ sąrašuose ir kodėl negauna šansų J.Rudaitis

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

