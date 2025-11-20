Padelio turnyre Kaune – buvusios 14-osios pasaulio teniso raketės pasirodymas

Vyrų varžybų pagrindiniame etape iš lietuvių pergalę pavyko pasiekti tik Mariui Miežiui, kuris su ispanu Felipe Fernandezu Meaca 6:1, 6:1 nugalėjo kvalifikacijoje pralaimėjusius, bet „lucky loser“ statusu į pagrindinį etapą patekusius ispanus – Jorge Asencio Ambroną ir Alejandro Rubeną Kanią Floresą. Vėliau aštuntfinalyje M. Miežis su porininku 2:6, 6:7 nusileido taip pat „lucky loser“ statusą turėjusiems ukrainiečiams Bohdanui Levčukui ir Danylui Jevdokimovui.
Turnyrą laimėjo ispanai Jaume Romera Barcelo ir Alberto Garcia Trabanco. Tuo tarpu garsiausias turnyro dalyvis – buvusi 14-oji pasaulio teniso raketė lenkas Jerzy Janowiczius – kartu su argentiniečiu Joaquinu Mazzeo Rubi iškrito jau pirmajame rate.
Moterų varžybose Auksė Mačiulaitytė su latve Alise Černecka 6:1, 6:4 nugalėjo ispanes Aną Elliott Garcią-Montaner ir Carmen Azcoitią Mazo, o aštuntfinalyje 6:2, 2:6, 2:6 nusileido britėms Catherine Rose ir Tiai Louisai Norton. Kitos lietuvės pagrindiniame etape liko be pergalių.
Turnyrą laimėjo olandžių duetas – Bo Luttikhuis ir Janine Hemmes.
Bendrą turnyro prizų fondą sudarė 7000 eurų.
