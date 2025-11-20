 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Padelio turnyre Kaune – buvusios 14-osios pasaulio teniso raketės pasirodymas

2025-11-20 16:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-20 16:51

Kaune įvyko FIP „bronzinės“ kategorijos tarptautinis padelio turnyras.

„Tennis Space“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Kaune įvyko FIP „bronzinės“ kategorijos tarptautinis padelio turnyras.

REKLAMA
0

Vyrų varžybų pagrindiniame etape iš lietuvių pergalę pavyko pasiekti tik Mariui Miežiui, kuris su ispanu Felipe Fernandezu Meaca 6:1, 6:1 nugalėjo kvalifikacijoje pralaimėjusius, bet „lucky loser“ statusu į pagrindinį etapą patekusius ispanus – Jorge Asencio Ambroną ir Alejandro Rubeną Kanią Floresą. Vėliau aštuntfinalyje M. Miežis su porininku 2:6, 6:7 nusileido taip pat „lucky loser“ statusą turėjusiems ukrainiečiams Bohdanui Levčukui ir Danylui Jevdokimovui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Turnyrą laimėjo ispanai Jaume Romera Barcelo ir Alberto Garcia Trabanco. Tuo tarpu garsiausias turnyro dalyvis – buvusi 14-oji pasaulio teniso raketė lenkas Jerzy Janowiczius – kartu su argentiniečiu Joaquinu Mazzeo Rubi iškrito jau pirmajame rate.

REKLAMA
REKLAMA

Moterų varžybose Auksė Mačiulaitytė su latve Alise Černecka 6:1, 6:4 nugalėjo ispanes Aną Elliott Garcią-Montaner ir Carmen Azcoitią Mazo, o aštuntfinalyje 6:2, 2:6, 2:6 nusileido britėms Catherine Rose ir Tiai Louisai Norton. Kitos lietuvės pagrindiniame etape liko be pergalių.

Turnyrą laimėjo olandžių duetas – Bo Luttikhuis ir Janine Hemmes.

Bendrą turnyro prizų fondą sudarė 7000 eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų