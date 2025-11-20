Radzevičiūtę nuo Europos aerobinės gimnastikos čempionato finalo skyrė mažiau nei 1 balas

Gabija Radzevičiūtė ir Nojus Jarmala mišrių porų varžybose surinko 16.650 balo ir užėmė 16-ą vietą. Iki finalinio aštuoneto mūsiškius skyrė 1.8 balo.
Individualiose moterų varžybose G. Radzevičiūtė buvo 18-a (18.250). Jai iki finalo trūko mažiau nei 1 balo (0.85).
Tarp vyrų N. Jarmala liko 20-as (15.600). Ten vietą finale užtikrino bent 18.95 balo įvertinimas.
