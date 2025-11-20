 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Radzevičiūtę nuo Europos aerobinės gimnastikos čempionato finalo skyrė mažiau nei 1 balas

2025-11-20 17:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-20 17:22

Azerbaidžane surengtas Europos aerobinės gimnastikos čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo du sportininkai.

LAF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Azerbaidžane surengtas Europos aerobinės gimnastikos čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo du sportininkai.

0

Gabija Radzevičiūtė ir Nojus Jarmala mišrių porų varžybose surinko 16.650 balo ir užėmė 16-ą vietą. Iki finalinio aštuoneto mūsiškius skyrė 1.8 balo.

Individualiose moterų varžybose G. Radzevičiūtė buvo 18-a (18.250). Jai iki finalo trūko mažiau nei 1 balo (0.85).

Tarp vyrų N. Jarmala liko 20-as (15.600). Ten vietą finale užtikrino bent 18.95 balo įvertinimas.

