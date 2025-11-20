 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Barcelona“ gynėjas Gerardas Martinas: „Dėl aukšto tempo labai sunku atsigauit po rungtynių“

2025-11-20 22:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-20 22:03

„Barcelona“ talentas Gerardas Martinas atskleidė, jog po aukščiausio lygio dvikovų jis jaučiasi išsunktas ir negali net miegoti.

Gerardas Martinas | Scanpix nuotr.

„Barcelona“ talentas Gerardas Martinas atskleidė, jog po aukščiausio lygio dvikovų jis jaučiasi išsunktas ir negali net miegoti.

REKLAMA
0

Pirmasis apie tai užsiminė buvęs katalonų atstovas Inigo Martinezas, o paklaustas apie tai panašiai kalbėjo ir „Barcelona“ gynėjas G, Martinas.

„Man taip pat labai sunku atsipalaiduoti po rungtynių. Dėl didelio susikaupimo ir įtampos niekaip negaliu atsipalaiduoti. Grįžęs namo užmiegu tik po kelių valandų“, – pridūrė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Abu futbolininkai pabrėžė, kad žaidimas aukštu tempu ir aukštoje linijoje reikalauja ne tik fizinių jėgų, bet ir psichologinio pasirengimo, kuris po rungtynių dažnai nesuteikia pailsėti. Tai profesionalių žaidėjų kasdienybė ir iššūkis.

23-ejų metų kairiojo krašto gynėjas šį sezoną sužaidė 14 rungtynių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų