„Barcelona“ gynėjas Gerardas Martinas: „Dėl aukšto tempo labai sunku atsigauit po rungtynių“

Pirmasis apie tai užsiminė buvęs katalonų atstovas Inigo Martinezas, o paklaustas apie tai panašiai kalbėjo ir „Barcelona“ gynėjas G, Martinas.
„Man taip pat labai sunku atsipalaiduoti po rungtynių. Dėl didelio susikaupimo ir įtampos niekaip negaliu atsipalaiduoti. Grįžęs namo užmiegu tik po kelių valandų“, – pridūrė jis.
Abu futbolininkai pabrėžė, kad žaidimas aukštu tempu ir aukštoje linijoje reikalauja ne tik fizinių jėgų, bet ir psichologinio pasirengimo, kuris po rungtynių dažnai nesuteikia pailsėti. Tai profesionalių žaidėjų kasdienybė ir iššūkis.
23-ejų metų kairiojo krašto gynėjas šį sezoną sužaidė 14 rungtynių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!