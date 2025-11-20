Mbappe sulaukė kritikos: dėl traumos palikęs Prancūzijos rinktinę, laisvalaikį leido Dubajuje

„L'Equipe“ praneša, jog K. Mbappe keletą dienų praleido prabangiame viešbutyje „Atlantis The Royal“ ir lankėsi „Padel One“ klube. Šiuo metu nėra aišku, ar prancūzas žaidė padelį, ar tiesiog lankėsi renginyje. Visgi pastarojo kelionė įvyko vos 24 valandos po to, kai Prancūzijos futbolo federacija pranešė, jog K. Mbappe kenčia dėl dešinės čiurnos uždegimo, kuriam reikia tolesnio tyrimo.
Prancūzijos rinktinės vyriausiasis treneris Didieras Deschampsas bandė nuraminti įtampą, tačiau galiausiai į diskusiją įnešė dar daugiau chaoso. Strategas kalbėdamas su „L’Equipe TV“ paaiškino ilgalaikę čiurnos problemą, dėl kurios turėjo išleisti žaidėją.
„Jis jau kurį laiką turi problemą su čiurna, turi beveik lėtinį uždegimą. Net jei tai jam ir nesutrukdys žaisti, manau, kad nėra ko rizikuoti, atsižvelgiant į tai, kad jau patekome į pasaulio čempionatą, o jis galės padėti „Real“, – teigė strategas.
K. Mbappe turėtų trečiadienį grįžti į klubą gydymui. Jei prancūzas penktadienį treniruosis pagal planą, tikimasi, kad pastarasis žais sekmadienį vyksiančiose „Real“ rungtynėse su „Elche“.
