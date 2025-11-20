 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Mbappe sulaukė kritikos: dėl traumos palikęs Prancūzijos rinktinę, laisvalaikį leido Dubajuje

2025-11-20 11:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-20 11:44

Neseniai dėl traumos Prancūzijos rinktinės stovyklą palikęs Kylianas Mbappe atsidūrė dėmesio centre dėl savo poelgio. Prancūzas vietoje sugrįžimo į Madridą medicininiams patikrinimams pasirinko praleisti laiką Dubajuje.

Kylianas Mbappe | Scanpix nuotr.

Neseniai dėl traumos Prancūzijos rinktinės stovyklą palikęs Kylianas Mbappe atsidūrė dėmesio centre dėl savo poelgio. Prancūzas vietoje sugrįžimo į Madridą medicininiams patikrinimams pasirinko praleisti laiką Dubajuje.

REKLAMA
0

„L'Equipe“ praneša, jog K. Mbappe keletą dienų praleido prabangiame viešbutyje „Atlantis The Royal“ ir lankėsi „Padel One“ klube. Šiuo metu nėra aišku, ar prancūzas žaidė padelį, ar tiesiog lankėsi renginyje. Visgi pastarojo kelionė įvyko vos 24 valandos po to, kai Prancūzijos futbolo federacija pranešė, jog K. Mbappe kenčia dėl dešinės čiurnos uždegimo, kuriam reikia tolesnio tyrimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prancūzijos rinktinės vyriausiasis treneris Didieras Deschampsas bandė nuraminti įtampą, tačiau galiausiai į diskusiją įnešė dar daugiau chaoso. Strategas kalbėdamas su „L’Equipe TV“ paaiškino ilgalaikę čiurnos problemą, dėl kurios turėjo išleisti žaidėją.

REKLAMA
REKLAMA

„Jis jau kurį laiką turi problemą su čiurna, turi beveik lėtinį uždegimą. Net jei tai jam ir nesutrukdys žaisti, manau, kad nėra ko rizikuoti, atsižvelgiant į tai, kad jau patekome į pasaulio čempionatą, o jis galės padėti „Real“, – teigė strategas.

K. Mbappe turėtų trečiadienį grįžti į klubą gydymui. Jei prancūzas penktadienį treniruosis pagal planą, tikimasi, kad pastarasis žais sekmadienį vyksiančiose „Real“ rungtynėse su „Elche“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų