TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Morrisas palieka „Pacers“ – Eurolygos klubų dėmesys stiprėja

2025-11-20 17:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-20 17:56

Indianos „Pacers“ komanda atsisveikina su 30 metų 193 cm ūgio Monte Morrisu.

M.Morrisas taps laisvuoju agentu (Scanpix nuotr.)

Indianos „Pacers“ komanda atsisveikina su 30 metų 193 cm ūgio Monte Morrisu.

0

Skelbiama, kad klubas ketina Jeremiah Robinsonui-Earlui vietoje 10 dienų sutarties įteikti standartinį, bet negarantuotą kontraktą, tad tam reikėjo atsisveikinti su M.Morrisu.

Gynėjas dar prieš pasirašydamas sutartį su „Pacers“ domina Eurolygos ekipas, tarp kurių buvo ir Pirėjo „Olympiacos“.

Šiame Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezone M.Morrisas per 11 minučių įmesdavo po 3 taškus, atkovodavo 1,2 kamuolio ir atlikdavo 1,5 rezultatyvaus perdavimo.

