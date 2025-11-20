Morrisas palieka „Pacers“ – Eurolygos klubų dėmesys stiprėja

Skelbiama, kad klubas ketina Jeremiah Robinsonui-Earlui vietoje 10 dienų sutarties įteikti standartinį, bet negarantuotą kontraktą, tad tam reikėjo atsisveikinti su M.Morrisu.
Gynėjas dar prieš pasirašydamas sutartį su „Pacers“ domina Eurolygos ekipas, tarp kurių buvo ir Pirėjo „Olympiacos“.
Šiame Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezone M.Morrisas per 11 minučių įmesdavo po 3 taškus, atkovodavo 1,2 kamuolio ir atlikdavo 1,5 rezultatyvaus perdavimo.
