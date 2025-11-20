 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

12 metų „Glory“ čempionu buvęs Rico Verhoevenas atlaisvino čempiono diržą

2025-11-20 22:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-20 22:30

Nyderlandų kikbokso legenda Rico Verhoevenas ketvirtadienį atsisveikino su net 12 metų išlaikytu „Glory“ sunkiasvorių čempiono diržu ir atlaisvino čempiono kėdę.

Rico Verhoevenas | Organizatorių nuotr.

0

„2026 metais „Glory“ įgyvendina naują, žaidimą keičiantį varžybų formatą, pagal kurį organizacijos čempionai turės kautis gerokai dažniau– tiek pavienėse kovose, tiek vienos nakties turnyruose. Šie turnyrai vyks keturiose svorio kategorijose, įskaitant puslengvio svorio kategoriją, bendradarbiaujant su „Rise“ organizacija. Turnyrų čempionai taps savo svorio kategorijų čempionais ir gaus galimybę ginti titulą pavienėse kovose iki kito turnyro.

Naujoji struktūra prasidės vasario 7-ą dieną „Glory“ „Last Heavyweight Standing“ finalais. Turnyro čempionas bus paskelbtas neginčijamu sunkiasvorių pasaulio čempionu, žyminčiu naują kikbokso eros etapą“, – skelbiama „Glory“ pranešime.

Dabar jau 36-erių R. Verhoevenas profesionaliai kovoja nuo 2005-ųjų. 2012 metais jis pirmą kartą susitiko su Danieliu Ghita, kuris tuo metu turėjo „Glory“ pasaulio čempiono diržą ir jį įveikė sunkiasvorių turnyro finale, bet titulo dar negavo.

Dėl to 2014-aisiais jie vėl stojo vienas prieš kitą. Birželio 21-ą dieną R. Verhoevenas nugalėjo D. Ghitą ir pirmą kartą tapo pasaulio čempionu. Po to R. Verhoevenas pralaimėjo tik kartą – Kinijoje stipresnis buvo baltarusis Andrejus Gerasimčiukas, bet tai nebuvo titulinė kova.

Vėliau R. Verhoevenas keturis kartus iš eilės sėkmingai apgynė diržą. 2015–2016 metais paeiliui buvo įveikti Errolis Zimmermannas, Benjaminas Adegbuyis (du kartus) ir Mladenas Brestovacas. Vėliau R. Verhoevenas turėjo ramesnį periodą, nors su Badru Hari vis tiek stojo į ringą, o 2017 metais nugalėjo Jamalį Beną Saddiką.

Tuomet jis vėl įveikė M. Brestovacas, Guto Inocente bei B. Hari. 2021-aisiais R. Verhoevenas dalyvavo „Glory“ sunkiasvorių turnyre, kur finale nugalėjo Tariką Khbabezą.

Tais pačiais metais kovojant dėl titulo jis vėl įveikė B. Saddiką.

Tariqas Osaro, Levi Rigtersas ir Artiomas Vahitovas buvo paskutiniai, kurie bandė atimti iš jo titulą, bet nė vienam iš jų to padaryti nepavyko. Galiausiai po net keturiolikos laimėtų titulinių kovų, jis atsisveikina su „Glory“.

Kol kas R. Verhoevenas nepaskelbė apie karjeros pabaigą, tačiau kas jo laukia toliau – nežinoma.

