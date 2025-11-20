 
Atvirame Baltijos „Shooto Bushido“ čempionate – „Fighter House“ kovotojų medaliai

2025-11-20 15:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-20 15:14

Šeštadienį Kaune surengtame atvirame Baltijos „Shooto Bushido“ čempionate 2025 susirinko gausi jaunųjų kovotojų bendruomenė iš Lietuvos ir Latvijos. Renginyje netrūko sportinio azarto: ant tatamio dalyviai demonstravo ryžtą, stiprias emocijas ir brandžius techninius sprendimus, atskleidžiančius sparčiai augantį jų meistriškumą.

„Fighter House/Roger Gracie Academy Kaunas“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

Čempionate sėkmingai pasirodė „Fighter House“ klubo sportininkai. Aukso medalius iškovojo Elijas Liepis, Arminas Lapinskas, Maksim Bykanov ir Simonas Kriaučeliūnas. Sidabro apdovanojimai atiteko Justui Rinkevičiui ir Jokūbui Norkui, o bronzos medalius pelnė Dominic Bustard ir Erikas Černiauskas.

Organizatoriai džiaugiasi augančiu dalyvių skaičiumi ir vis aukštesniu pasirodymų lygiu, o sportininkai – galimybe įgyti vertingos patirties bei išbandyti jėgas tarptautinėje erdvėje.

