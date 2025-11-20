Atvirame Baltijos „Shooto Bushido“ čempionate – „Fighter House“ kovotojų medaliai

Čempionate sėkmingai pasirodė „Fighter House“ klubo sportininkai. Aukso medalius iškovojo Elijas Liepis, Arminas Lapinskas, Maksim Bykanov ir Simonas Kriaučeliūnas. Sidabro apdovanojimai atiteko Justui Rinkevičiui ir Jokūbui Norkui, o bronzos medalius pelnė Dominic Bustard ir Erikas Černiauskas.
Organizatoriai džiaugiasi augančiu dalyvių skaičiumi ir vis aukštesniu pasirodymų lygiu, o sportininkai – galimybe įgyti vertingos patirties bei išbandyti jėgas tarptautinėje erdvėje.
