TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Vilius Jokužys užėmė 5-ą vietą galiūnų sporto varžybose Islandijoje

2025-11-20 18:23
2025-11-20 18:23

Islandijoje baigėsi dvi dienas vykusios „Magnus Ver Magnusson Strongman Classic“ galiūnų sporto varžybos.

Vilius Jokužys | „Stop“ kadras

Islandijoje baigėsi dvi dienas vykusios „Magnus Ver Magnusson Strongman Classic" galiūnų sporto varžybos.

0

Lietuvis Vilius Jokužys surinko 57 taškus ir užėmė 5-ą vietą. V. Jokužys laimėjo vieną rungtį, sykį buvo antras, dar sykį – trečias. Kitos rungtys lietuviui nebuvo tokios sėkmingos, o prasčiausiai jam klostėsi svorio atkėlimo rungtis, kur jis liko be taškų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėjo tapo amerikietis Levi Strongas (68 taškai), minimaliai aplenkęs australą Jordaną Osborne‘ą (67). V. Jokužį taip pat aplenkė dar du amerikiečiai – Lucasas Hattonas (60) bei Nickas Worthamas (59).

Varžybose dalyvavo 12 galiūnų.

Varžybos Islandijoje pavadintos Magnuso Vero Magnussono garbei. Jis pasaulio čempionatą laimėjo 4 kartus – tiek pat titulų turi ir lietuvis Žydrūnas Savickas.

