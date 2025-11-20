Vilius Jokužys užėmė 5-ą vietą galiūnų sporto varžybose Islandijoje

Lietuvis Vilius Jokužys surinko 57 taškus ir užėmė 5-ą vietą. V. Jokužys laimėjo vieną rungtį, sykį buvo antras, dar sykį – trečias. Kitos rungtys lietuviui nebuvo tokios sėkmingos, o prasčiausiai jam klostėsi svorio atkėlimo rungtis, kur jis liko be taškų.
Nugalėjo tapo amerikietis Levi Strongas (68 taškai), minimaliai aplenkęs australą Jordaną Osborne‘ą (67). V. Jokužį taip pat aplenkė dar du amerikiečiai – Lucasas Hattonas (60) bei Nickas Worthamas (59).
Varžybose dalyvavo 12 galiūnų.
Varžybos Islandijoje pavadintos Magnuso Vero Magnussono garbei. Jis pasaulio čempionatą laimėjo 4 kartus – tiek pat titulų turi ir lietuvis Žydrūnas Savickas.
