Maxey 54 taškais ir atvedė „76ers“ į pergalę

Pensilvanijos klubas išvykoje po pratęsimo 123:114 (33:20, 22:37, 22:24, 29:25, 17:8) įveikė Milvokio „Bucks“ (8/8).
Rungtynės klostėsi itin permainingai, o likus žaisti 15 sekundžių svarbų tritaškį realizavo Mylesas Turneris (106:104). Vis dėlto Tyrese’as Maxey baudų metimais lygino rezultatą, o nevaisinga „Bucks“ ataka reiškė pratęsimą.
Papildomoje atkarpoje kertiniu tapo Quentino Grimeso tritaškis (116:112), po kurio „76ers“ atsilaikė baudų metimais.
Fantastišką pasirodymą surengė T.Maxey – 47 minutės, 54 taškai (12/15 dvitaškių, 6/15 tritaškių, 12/14 baudų metimų), 5 atkovoti, 3 perimti ir 5 prarasti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai, 3 blokai bei 3 pražangos. Jo minutes „76ers“ laimėjo 18 taškų.
Gynėjui tai tapo rezultatyviausiomis karjeros rungtynėmis. Įdomu tai, kad ankstesniam jo rekordui taip pat nepakako 48 minučių kovos – 52 taškus jis buvo sumetęs dviejų pratęsimų dramoje prieš San Antonijaus „Spurs“.
Filadelfijos klubas kontroliavo kovą dėl kamuolių (52:42) ir uždirbo dvigubai daugiau baudų metimų (21/26 prieš 10/13).
„Bucks“ bent savaitę versis be kirkšnį susižeidusio Giannio Antetokounmpo, ilgiau turės palaukti Taureano Prince’o ir Kevino Porterio sugrįžimų.
Lyderio poziciją šiame mače užėmė Ryanas Rollinsas – 40 minučių, 32 taškai (11/18 dvitaškių, 2/8 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 6 atkovoti, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 14 rezultatyvių perdavimų bei 3 pražangos.
Milvokio ekipa sieks atsitiesti namų mače prieš Detroito „Pistons“ (13/2), „76ers“ savo arenoje priims Majamio „Heat“ (9/6).
„76ers“: Tyrese’as Maxey 54 (6/15 tritaškių, 5 atk. kam., 9 rez. perd., 5 klaidos, 3 per. kam., 3 blokai), Paulas George’as 21 (4/7 tritaškių, 4 atk. kam.), Quentinas Grimesas 14 (3/9 tritaškių), V.J.Edgecombe’as 12 (10 atk. kam.).
„Bucks“: Ryanas Rollinsas 32 (6 atk. kam., 14 rez. perd., 2/8 tritaškių), Bobby Portisas 19 (8 atk. kam.), Kyle’as Kuzma 17 (4 rez. perd., 0/3 tritaškių), Mylesas Turneris 14 (3/9 tritaškių, 10 atk. kam.), Gary Trentas 11 (3/7 tritaškių), A.J.Greenas 9 (6 atk. kam., 3/5 tritaškių).
