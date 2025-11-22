„Valencia“ namuose nugalėjo Motiejūno klubą

Po šios pergalės Valensijos komanda turnyrinėje lentelėje pasivijo Kauno „Žalgirį“, o „Crvena Zvezda“ su dviem graikų grandais dalijasi 2–4 vietas.
Belgrado klubas jau sulaukė į rotaciją sugrįžusių Jordano Nworos ir Chima Moneke.
Susitikimo pradžia buvo itin rezultatyvi, tačiau per pirmąjį kėlinį nei viena iš komandų neatitrūko. Pačioje ketvirčio pabaigoje J.Nwora tritaškiu lygino rezultatą – 26:26.
Antrajame ketvirtyje šeimininkai jau buvo solidesni gynyboje. Brancou Badio didino Valensijos komandos pranašumą iki 8 taškų (70:62), o prieš pertrauką skirtumas šoktelėjo iki dviženklio – 49:39.
VAMOS CABALLOOOOO 🐴 pic.twitter.com/puRVVsg1sv— Valencia Basket Club (@valenciabasket) November 21, 2025
Iškart po pertraukos Belgrado komanda ėmė vytis ir D.Motiejūnas mažino atsilikimą iki 5 taškų – 44:49. Likus žaisti 2,5 minutės trečiajame kėlinyje rezultatą lygino Nikola Kaliničius (60:60) ir daugiau taškų šiame ketvirtyje niekas nepelnė.
Lemiamo kėlinio metu pirmaujanti komanda keitėsi kelis kartus, tačiau likus minutei Kameronas Tayloras didino šeimininkų pranašumą iki 4 taškų – 75:71. Taškais pasižymėjo Ch.Moneke (73:75) ir svečiai turėjo net kelias progas gelbėtis, bet iš pradžių C.Milleris-McIntyre’as prametė dvitaškį, o galiausiai Belgrado ekipa suklydo. M.Costello pataikė baudą (78:75), o paskutinė svečių ataka nebuvo sėkminga.
VAMOOOOOOOOOSSSSSSSSSSS CAR EL SEGUNDO CLASIFICADO DE LA @EuroLeague en el @RoigArena 🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡 pic.twitter.com/cfXxJP6Ht3— Valencia Basket Club (@valenciabasket) November 21, 2025
D.Motiejūnas per 14 minučių pelnė 7 taškus (2/4 dvit., 1/2 trit.), atliko rezultatyvų perdavimą, atkovojo kamuolį, po sykį suklydo ir pažeidė taisykles bei surinko 6 naudingumo balus.
„Crvena Zvezda“: Codi Milleris-McIntyre’as 23 (5/9 trit., 8 atk. kam.), Jordanas Nwora 14 (1/5 trit.), Jaredas Butleris (5 atk. kam.) ir Semi Ojeleye po 8, Nikola Kaliničius ir Donatas Motiejūnas po 7.
„Valencia“: Brancou Badio 16 (3/4 trit.), Kameronas Tayloras 12 (6 atk. kam.), Jeanas Montero 10 (2/6 trit.), Matthew Costello 8, Nathanas Reuversas 7.
