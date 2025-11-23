 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Las Vegaso GP – Verstappeno pergalė po Norriso klaidos

2025-11-23 08:06 / šaltinis: Sportas.lt
Ankstyvą sekmadienio rytą Lietuvos laiku Las Vegase (JAV) vyko 22-osios „Formulės 1“ sezono lenktynės, kurias laimėjo iš antros vietos startavęs olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“), išlaikęs šansus kovoti dėl pasaulio čempiono titulo.

Maxas Verstappenas | Scanpix nuotr.

0

„Pole“ poziciją turėjo britas Lando Norrisas („McLaren“), bet jis po starto, bandydamas blokuoti M. Verstappeną, per plačiai išvažiavo iš posūkio. L. Norrisas taip prarado vietą ne tik M. Verstappenui, bet ir britui George‘ui Russellui („Mercedes“).

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Verstappenas be didesnių problemų dominavo iki lenktynių finišo. Tuo tarpu G. Russellas antroje lenktynių pusėje neatlaikė L. Norrso spaudimo ir prarado jam antrą poziciją.

Ketvirtas finišo liniją kirto italas Kimi Antonelli („Mercedes“), bet jam buvo pritaikyta 5 sekundžių bauda už per ankstyvą startą, po kurios italas nukrito į penktą vietą už australo Oscaro Piastri („McLaren“), į kurį po starto rėžėsi Liamas Lawsonas („Racing Bulls“).

Monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“) tenkinosi 6-a vieta. Jis ilgai važiavo šalia K. Antonelli ir L. Norriso, bet paskutiniuose ratuose prarado daug laiko ir, net pritaikius baudą italui, jo neaplenkė.

Ispanas Carlosas Sainzas („Williams“) startavo 3-ias, bet sausoje trasoje nebuvo toks greitas kaip šlapioje ir nukrito iki 7-os pozicijos.

Kvalifikacijoje paskutinis likęs britas Lewisas Hamiltonas („Ferrari“) pirmajame rate neįsivėlė į incidentus, naudojosi varžovų problemomis ir greitai pakilo į 13-ą poziciją. Vėliau britas aplenkė dar keletą varžovų ir sugebėjo pelnyti vieną tašką už 10-ą vietą.

Las Vegaso GP lenktynių rezultatai:

L. Norrisas (408 taškai) pasaulio čempiono titulo dar neužsitikrino, o O. Piastri (378) vis labiau rizikuoja prarasti antrą vietą M. Verstapenui (367). Konstruktorių įskaitoje titulą jau seniai yra užsitikrinusi „McLaren“ (786). Antrą vietą baigia užsitikrinti „Mercedes“ (423), o „Red Bull“ (391) ir „Ferrari“ (371) viltys blėsta.

Priešpaskutinis sezono etapas Katare vyks lapkričio 28-30 d. Jį paįvairins sprinto kvalifikacija bei sprinto lenktynės. Visą veiksmą iš Kataro tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Las Vegaso GP kvalifikacija | Organizatorių nuotr.
Las Vegaso GP kvalifikacijoje – Lando Norriso triumfas šlapioje trasoje ir Lewiso Hamiltono nesėkmė
Maxas Verstappenas ir Lando Norrisas | Scanpix nuotr.
„Formulė 1“: ar Las Vegase intriga dar labiau sustiprės?

