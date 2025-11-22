„Bayern“ atsitiesė po dviejų įvarčių ir sutriuškino „Freiburg“

Vokietijos klubas namuose atsiliko 0:2 prieš „Freiburg“, bet sugebėjo rungtynes laimėti 6:2.
„Freiburg“ dar per pirmąsias 17 minučių pasižymėjo dukart po Yuito Suzukio ir Johano Manzambi įvarčių. Visgi, dar pirmajame kėlinyje Lennartas Karlas bei Michaelas Olise`as išlygino rezultatą.
Po pertraukos įvarčių pasipylė dar daugiau Dayotas Upamecano, Harry Kane`as, Nicolasas Jacksonas bei antrąjį savo įvartį pridėjęs M. Olise`as leido laimėti rungtynes įtikinama persvara.
Per 11 turų „Bayern“ Vokietijoje yra praradę tik du taškus.
