TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

„Bayern“ atsitiesė po dviejų įvarčių ir sutriuškino „Freiburg“

2025-11-22 23:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-22 23:14

Vokietijoje charakterį pademonstravo Miuncheno „Bayern“.

Harry Kane`as | Scanpix nuotr.

Vokietijoje charakterį pademonstravo Miuncheno „Bayern“.

0

Vokietijos klubas namuose atsiliko 0:2 prieš „Freiburg“, bet sugebėjo rungtynes laimėti 6:2.

„Freiburg“ dar per pirmąsias 17 minučių pasižymėjo dukart po Yuito Suzukio ir Johano Manzambi įvarčių. Visgi, dar pirmajame kėlinyje Lennartas Karlas bei Michaelas Olise`as išlygino rezultatą.

Po pertraukos įvarčių pasipylė dar daugiau Dayotas Upamecano, Harry Kane`as, Nicolasas Jacksonas bei antrąjį savo įvartį pridėjęs M. Olise`as leido laimėti rungtynes įtikinama persvara.

Per 11 turų „Bayern“ Vokietijoje yra praradę tik du taškus.

