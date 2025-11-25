 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Gabrielė Bartoškaitė Europos muaythai čempionate pelnė „Kylančios žvaigždės“ prizą

2025-11-25 19:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-25 19:06

Atėnuose (Graikija) baigėsi Europos muaythai čempionatas, kuriame ypatingo įvertinimo sulaukė lietuvė Gabrielė Bartoškaitė iš „LA Team“ klubo.

Gabrielė Bartoškaitė | Organizatorių nuotr.

0

Lietuvė ne tik pelnė aukso medalį jaunučių merginų (iki 15 metų) svorio kategorijoje iki 42 kg, bet ir tapo nugalėtoja merginų kategorijos „Kylančios žvaigždės“ rinkimuose. Už tai G. Bartšokaitei uždarymo ceremonijoje buvo įteiktas specialus prizas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Be galo džiaugiamės, jog sunkus darbas kurį Gabrielė ir visa komanda įdeda kiekvieną dieną atsiperka ir tampa tokiais įspūdingais tarptautiniais apdovanojimais! Lietuvos muaythai kovotojai nėra „turistai“ – jie yra rimti varžovai bet kam ir gali iškovoti aukščiausius apdovanojimus!“, – rašoma „LA Team“ pranešime.

Sportas.lt primena, kad finale G. Bartoškaitė susikovė su ruse Amelija Kerimova. G. Bartoškaitė dominavo visą kovą, laimėjo kiekvieną iš 3 raundų ir rezultatu 30:27 nugalėjo rusę.

