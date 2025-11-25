„Tai yra juokinga ir neįtikėtina“: į dugną smingančio „Liverpool“ treneris prisiima atsakomybę

„Liverpool“ pralaimėjo 8 iš paskutinių 11 rungtynių visuose turnyruose, o naujausias pralaimėjimas patirtas šeštadienį, kai sunkumų turintis „Nottingham Forest“ pasiekė pergalę 3:0 „Anfield“ stadione – tai pakartotas didžiausias pralaimėjimas namuose, kokį „Liverpool“ yra patyrę „Premier“ lygoje.
Tai buvo antros rungtynės iš eilės, kurias „Liverpool“ pralaimėjo tokiu skirtumu.
A. Slotas sunkiai suvokia „Liverpool“ trūkumus gynyboje, tačiau tvirtino, kad sunkumai tik dar labiau vienija jo žaidėjus.
„Tai juokinga, tai neįtikėtina, – prieš trečiadienio Eindhoveno PSV vizitą Čempionų lygoje sakė A. Slotas. – Daug kartų sakiau, kad niekada nerasite pakankamai pasiteisinimų taip žaidžiant. Tai netikėta klubui, man, visiems.
Tačiau tai galbūt geriausias klubas su tuo susidurti: kuo sunkiau šiame klube, tuo mes esame vieningesni.
Praleidžiame daugiau įvarčių nei praėjusį sezoną. Tuo pačiu metu praėjusį sezoną nebuvome praleidę nė vieno įvarčio po standartinių situacijų, o dabar jų yra devyni. Įvarčių skaičius yra beveik juokingas tokiam klubui kaip mes.“
Kaip ir po rungtynių su „Forest“, A. Slotas tvirtina prisiimantis visą atsakomybę už dramatišką „Liverpool“ nuosmukį ir netgi pripažįsta jaučiantis kaltę dėl dabartinės klubo būklės, kai komanda yra apatinėje turnyro lentelės pusėje su neigiamu įvarčių skirtumu.
„Prisiimu atsakomybę, jaučiuosi dėl to kaltas, – sakė A. Slotas. – Mes ties tuo dirbame, esu klube, kuriame esame pripratę ne tik prie sėkmės, bet ir prie laikotarpių, kai jos nėra. Dėsime papildomas pastangas. Kaip treneris, bandau rodyti pavyzdį ir stengtis dar labiau.“
Nepaisant vasarą išleistų rekordinių 450 mln. svarų (apie 540 mln. eurų), „Liverpool“ pajuto pasekmes dėl nepakankamų investicijų į gynybos linijos vidurį.
Po to, kai paskutinę perėjimų lango dieną nepavyko įsigyti Londono „Crystal Palace“ kapitono Marco Guehi, vieninteliu „Liverpool“ pirkiniu tarp vidurio gynėjų tapo 18-metis italas Giovanni Leoni, kuris, susiklosčius baisiai nelaimei, savo debiutinėse rungtynėse klube patyrė kelio traumą, užbaigusią jo sezoną.
Conorui Bradley ir Jeremie Frimpongui dar negrįžus į treniruotes, „Liverpool“ susiduria su krize dešiniojo gynėjo pozicijoje, todėl Curtisas Jonesas ir Dominikas Szoboszlai turi atsitraukti iš saugų grandies, kad užpildytų šią spragą.
Joe Gomezas – vienas iš trijų likusių sveikų „Liverpool“ pagrindinės komandos vidurio gynėjų, kuris taip pat galėtų žaisti dešiniuoju gynėju. Nors jis bus sudėtyje rytojaus akistatoje su PSV, A. Slotas patvirtino, kad traumų kamuojamas anglas pastaruoju metu taip pat turėjo sveikatos problemų.
„Paprastai nesileisčiau į detales, bet praėjusią savaitę jam buvo suleista injekcija į kelį, – sakė A. Slotas. – Tai nėra normalu, jei nieko nejauti.
Jis bus su komanda rytoj, kaip buvo ir šeštadienį. Neskaitant mano sprendimo leisti žaisti Dominikui ar kažkam kitam, jis nebuvo visiškai sveikas. Jis rytoj bus sudėtyje, bet nėra visiškai pasiruošęs.“
