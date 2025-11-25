Norvegijoje – Lietuvos imtynininkų medaliai

Itin sėkmingai pasirodė Vilniaus komanda, bendroje įskaitoje užėmusi 1-ąją vietą.
Vilniaus Ozo gimnazijai U-15 grupėje du bronzos medalius pelnė Matas Ruškus (48 kg) ir Deinor Taraškevič (85 kg). U-17 kategorijoje ryškiausiai sužibėjo Artur Saveljev (80 kg), iškovojęs pirmąją vietą, o antrąsias vietas pelnė Rafael Hovhannisyan (48 kg), Emilis Neverauskas (65 kg) ir Juozas Klimavičius (110 kg). Tuo tarpu U-20 grupėje sėkmingai pasirodė Medas Barzdenys (63 kg), užėmęs antrąją vietą.
Domantas Merkelis ir Domantas Paliušis pridėjo sidabro medalius, o Laurynas Gackas pelnė bronzą.
