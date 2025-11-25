 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Norvegijoje – Lietuvos imtynininkų medaliai

2025-11-25 19:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-25 19:00

Lapkričio 22 d. lietuviai dalyvavo vienose didžiausių ir prestižiškiausių imtynių varžybų Norvegijoje – „Kolbotn Cup 2025“, subūrusiose daugiau nei 300 dalyvių iš 45 klubų

Vilniaus Ozo gimnazijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Lapkričio 22 d. lietuviai dalyvavo vienose didžiausių ir prestižiškiausių imtynių varžybų Norvegijoje – „Kolbotn Cup 2025“, subūrusiose daugiau nei 300 dalyvių iš 45 klubų

REKLAMA
0

Itin sėkmingai pasirodė Vilniaus komanda, bendroje įskaitoje užėmusi 1-ąją vietą. 

Vilniaus Ozo gimnazijai U-15 grupėje du bronzos medalius pelnė Matas Ruškus (48 kg) ir Deinor Taraškevič (85 kg). U-17 kategorijoje ryškiausiai sužibėjo Artur Saveljev (80 kg), iškovojęs pirmąją vietą, o antrąsias vietas pelnė Rafael Hovhannisyan (48 kg), Emilis Neverauskas (65 kg) ir Juozas Klimavičius (110 kg). Tuo tarpu U-20 grupėje sėkmingai pasirodė Medas Barzdenys (63 kg), užėmęs antrąją vietą.

Domantas Merkelis ir Domantas Paliušis pridėjo sidabro medalius, o Laurynas Gackas pelnė bronzą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų