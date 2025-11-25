 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Dramatiškoje kovoje „Fenerbahče“ išplėšė pergalę prieš „Virtus“

2025-11-25 21:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-25 21:38

Eurolygos tryliktojo turo rungtynėse Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ (8/5) ekipa namuose 66:64 (15:17, 15:14, 20:16, 16:17) nugalėjo Bolonijos „Virtus“ (6/7) krepšininkus.

„Virtus“ geriau pradėjo mačą (6:2), bet „Fenerbahče“ atsakė 8 taškais – 10:6. Ilgai pirmaujančios komandos role šeimininkai nesidžiaugė, nes po pirmojo kėlinio atsiliko – 15:17. 15-ąją minutę svečiai bandė kiek atitolti (24:19), tačiau Šaro auklėtiniai pirmąją mačo dalį baigė atsiliekant minimaliai – 30:31.

Po didžiosios pertraukos vaizdas aikštelėje nesikeitė – toliau vyko kova taškas į tašką, bet jau pirmavo „Fenerbahče“ – 50:47. Ketvirtajame kėlinyje ekipos žengė koja kojon – 57:57 35-ąją minutę. Prasidėjus paskutinei minutei vis dar buvo lygu, bet svarbius taškus pelnė kamuolį į krepšį pamušęs Nicolo Melli – 66:64. „Virtus“ ataka baigėsi pražanga puolime, Wade‘as Baldwinas prametė, bet pats atkovojo kamuolį puolime ir „Fenerbahče“ išlaikė kamuolį iki mačo pabaigos.

„Fenerbahče“: Wade‘as Baldwinas 18 (20 naud. bal.), Devonas Hallas 9 (3/7 tritaškiai), Bonzie Colsonas, Tarikas Biberovičius (2/6 tritaškiai) ir Talentas Hortonas-Tuckeris po 8.

„Virtus“: Matthew Morganas 13 (2/6 tritaškiai), Carsenas Edwardsas 11 (0/8 tritaškiai), Karimas Jallow 9, Luca Vildoza 8 (5 rez. perd.), Mouhametas Dioufas 7 (12 atk. kam.).

