Dramatiškoje kovoje „Fenerbahče“ išplėšė pergalę prieš „Virtus“

„Virtus“ geriau pradėjo mačą (6:2), bet „Fenerbahče“ atsakė 8 taškais – 10:6. Ilgai pirmaujančios komandos role šeimininkai nesidžiaugė, nes po pirmojo kėlinio atsiliko – 15:17. 15-ąją minutę svečiai bandė kiek atitolti (24:19), tačiau Šaro auklėtiniai pirmąją mačo dalį baigė atsiliekant minimaliai – 30:31.
Po didžiosios pertraukos vaizdas aikštelėje nesikeitė – toliau vyko kova taškas į tašką, bet jau pirmavo „Fenerbahče“ – 50:47. Ketvirtajame kėlinyje ekipos žengė koja kojon – 57:57 35-ąją minutę. Prasidėjus paskutinei minutei vis dar buvo lygu, bet svarbius taškus pelnė kamuolį į krepšį pamušęs Nicolo Melli – 66:64. „Virtus“ ataka baigėsi pražanga puolime, Wade‘as Baldwinas prametė, bet pats atkovojo kamuolį puolime ir „Fenerbahče“ išlaikė kamuolį iki mačo pabaigos.
„Fenerbahče“: Wade‘as Baldwinas 18 (20 naud. bal.), Devonas Hallas 9 (3/7 tritaškiai), Bonzie Colsonas, Tarikas Biberovičius (2/6 tritaškiai) ir Talentas Hortonas-Tuckeris po 8.
„Virtus“: Matthew Morganas 13 (2/6 tritaškiai), Carsenas Edwardsas 11 (0/8 tritaškiai), Karimas Jallow 9, Luca Vildoza 8 (5 rez. perd.), Mouhametas Dioufas 7 (12 atk. kam.).
