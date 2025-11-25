 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Williamsas-Gossas vėl patyrė traumą

2025-11-25 17:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-25 17:28

Kauno „Žalgirio" komandos antradienio vakarą laukia Eurolygos tryliktojo turo susitikimas su Vitorijos „Baskonia" ekipa. Į šias rungtynes žalgiriečiai žengs praretėjusia sudėtimi.

Williamsas-Gossas (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Kauno „Žalgirio“ komandos antradienio vakarą laukia Eurolygos tryliktojo turo susitikimas su Vitorijos „Baskonia“ ekipa. Į šias rungtynes žalgiriečiai žengs praretėjusia sudėtimi.

2

Treniruotės metu kelio skausmus pajuto gynėjas Nigelas Williamsas-Gossas, kuris praleis šio vakaro dvikovą. Amerikiečio situacija paaiškės po artimiausiomis dienomis atliktų išsamių tyrimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naktį prieš mačą blogai pasijuto ir puolėjas Dustinas Sleva. Ar skrandžio problemų kamuotas puolėjas galės bent kiek padėti komandai, paaiškės prieš pat rungtynes.

Jau kiek anksčiau buvo aišku, kad susitikime su „Baskonia“ negalės rungtyniauti praėjusiame Eurolygos ture pėdos traumą patyręs Arnas Butkevičius. Tikimasi, kad puolėjas į treniruotes galės grįžti jau kitą savaitę.

Reabilitaciją tęsia ir šlaunies traumą patyręs gynėjas Dovydas Giedraitis.

