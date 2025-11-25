Williamsas-Gossas vėl patyrė traumą

Treniruotės metu kelio skausmus pajuto gynėjas Nigelas Williamsas-Gossas, kuris praleis šio vakaro dvikovą. Amerikiečio situacija paaiškės po artimiausiomis dienomis atliktų išsamių tyrimų.
Naktį prieš mačą blogai pasijuto ir puolėjas Dustinas Sleva. Ar skrandžio problemų kamuotas puolėjas galės bent kiek padėti komandai, paaiškės prieš pat rungtynes.
Jau kiek anksčiau buvo aišku, kad susitikime su „Baskonia“ negalės rungtyniauti praėjusiame Eurolygos ture pėdos traumą patyręs Arnas Butkevičius. Tikimasi, kad puolėjas į treniruotes galės grįžti jau kitą savaitę.
Reabilitaciją tęsia ir šlaunies traumą patyręs gynėjas Dovydas Giedraitis.
