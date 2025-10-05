Kalendorius
Rita Ora Paryžiuje traukė visų žvilgsnius: parodė daugiau nei reikėjo

2025-10-05 13:49
2025-10-05 13:49

Dainininkė Rita Ora savaitgalį Paryžiuje tapo viena ryškiausių mados savaitės svečių – garsenybė pasirinko itin drąsią, permatomą suknelę, po kuria atvirai demonstravo savo ištreniruotą figūrą.

Rita Ora Paryžiuje (nuotr. SCANPIX)
7

Dainininkė Rita Ora savaitgalį Paryžiuje tapo viena ryškiausių mados savaitės svečių – garsenybė pasirinko itin drąsią, permatomą suknelę, po kuria atvirai demonstravo savo ištreniruotą figūrą.

11

Kaip rašo naujienų portalas „The Sun“, 34 metų atlikėja sulaukė ypatingo dėmesio mados pasaulio renginyje, o jos įvaizdis greitai tapo diskusijų tema internete.

Drąsus įvaizdis Paryžiaus mados savaitėje

Penktadienio vakarą Rita pasirodė Edwardo Ennifulo EE72 vakarėlyje, vykusiame per „Womenswear Spring/Summer 2026“ kolekcijų pristatymą. Atlikėja vilkėjo juodą permatomą suknelę, po kuria dėvėjo sidabrinį liemenėlės ir apatinių komplektą bei juodas pėdkelnes.

Pasak „The Sun“, Rita nebuvo drovi – ji pozavo fotografams su šypsena, o aplinkinių dėmesį traukė savo drąsiu stiliumi. Įvaizdį ji papildė tamsiais akiniais nuo saulės, baltais aukštakulniais ir juoda rankine.

Natūralus makiažas ir garsūs svečiai

34-erių atlikėja vakarui pasirinko tiesius šviesius plaukus ir švelnų, natūralų makiažą su nude atspalvio lūpomis.Vakaro metu ji nusifotografavo kartu su aktore Cynthia Erivo, žinoma iš filmo „Wicked“.

Ritos drąsus stilius pasirodė netrukus po to, kai ji pristatė naują muzikos vaizdo klipą „All Natural“, kuriame pasirodo vilkėdama tik baltais marškinėliais ir vyriškais apatiniais.  Kaip primena „The Sun“, klipą režisavo jos vyras – režisierius Taika Waititi.

Nakti akinius nuo saulės tik debilai neš
Nakti akinius nuo saulės tik debilai neš
2025-10-05 14:15
O šiaip boba kaip boba. Kiekvienas papus pyzdą ir šikną turi. Proto nereikia revą išversti.
Atsakyti
O
O
2025-10-05 14:21
kai galvoj vakuumas - demonstruojami organai!
Atsakyti
Joo
Joo
2025-10-05 13:56
Jos vyrui matomai nebestovi. Įvaizdis nekoks. Taip atrodo, jog pinigų suknelei nebeturi arba pamiršo apsivilkti...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
