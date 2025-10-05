Rita Ora Paryžiuje traukė visų žvilgsnius: parodė daugiau nei reikėjo

Kaip rašo naujienų portalas „The Sun“, 34 metų atlikėja sulaukė ypatingo dėmesio mados pasaulio renginyje, o jos įvaizdis greitai tapo diskusijų tema internete.
Drąsus įvaizdis Paryžiaus mados savaitėje
Penktadienio vakarą Rita pasirodė Edwardo Ennifulo EE72 vakarėlyje, vykusiame per „Womenswear Spring/Summer 2026“ kolekcijų pristatymą. Atlikėja vilkėjo juodą permatomą suknelę, po kuria dėvėjo sidabrinį liemenėlės ir apatinių komplektą bei juodas pėdkelnes.
Pasak „The Sun“, Rita nebuvo drovi – ji pozavo fotografams su šypsena, o aplinkinių dėmesį traukė savo drąsiu stiliumi. Įvaizdį ji papildė tamsiais akiniais nuo saulės, baltais aukštakulniais ir juoda rankine.
Natūralus makiažas ir garsūs svečiai
34-erių atlikėja vakarui pasirinko tiesius šviesius plaukus ir švelnų, natūralų makiažą su nude atspalvio lūpomis.Vakaro metu ji nusifotografavo kartu su aktore Cynthia Erivo, žinoma iš filmo „Wicked“.
Ritos drąsus stilius pasirodė netrukus po to, kai ji pristatė naują muzikos vaizdo klipą „All Natural“, kuriame pasirodo vilkėdama tik baltais marškinėliais ir vyriškais apatiniais. Kaip primena „The Sun“, klipą režisavo jos vyras – režisierius Taika Waititi.
