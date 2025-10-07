Princas Williamas pirmą kartą po ilgo laiko paminėjo brolį Harry: štai ką pasakė

Williamas ir Harry, kurių santykiai pašlijo po pastarųjų metų viešų pareiškimų bei princo Harry memuarų, nesimatė jau kelis mėnesius. Nors Harry neseniai lankėsi Jungtinėje Karalystėje ir susitiko su tėvu karaliumi Karoliu III, su broliu Williamu jis taip ir nepasimatė.
Laidoje princas Williamas buvo paklaustas apie savo 12-metį sūnų George’ą ir tai, kaip jis ruošia jį būsimai karaliaus rolei. Atsakydamas į klausimą, Williamas netikėtai paminėjo savo brolį Harry.
„Tai įdomus ir svarbus klausimas, – sakė Williamas. – Noriu kurti pasaulį, kuriuo mano sūnus galėtų didžiuotis, darbą, kuris iš tiesų daro teigiamą poveikį žmonių gyvenimui. Bet kartu tikiuosi, kad nebegrįšime prie kai kurių praeities praktikų, kurias Harry ir aš patyrėme augdami. Darysiu viską, kad to išvengtume.“
E. Levy pastebėjus, kad monarchija atrodo pasukusi kitu keliu, Velso princas atsakė: „Manau, galima drąsiai sakyti, kad pokyčiai yra mano darbotvarkėje – pokyčiai į gera. Ir aš jų nebijau. Jie mane įkvepia, nes tai galimybė padaryti teigiamų, reikalingų permainų, nors ir ne per daug radikalių.“
Ilgai trukusi įtampa tarp brolių
Princų santykiai pašlijo dar prieš keletą metų, kai Harry ir jo žmona Meghan Markle pasitraukė iš karališkųjų pareigų ir išvyko gyventi į JAV. Po to sekė garsusis interviu su Oprah Winfrey, o 2023 m. išleistoje autobiografijoje Harry atvirai aprašė konfliktą su broliu.
Knygoje jis teigė, kad vieno ginčo metu Williamas jį pastūmė, sudraskė jo grandinėlę ir pargriovė ant šuns dubens, kuris sudužo.
„Jis griebė man už apykaklės, suplėšė grandinėlę ir parvertė ant grindų. Aš atšokau nuo šuns dubens, kuris sutrūko po manimi. Gulėjau akimirką apsvaigęs, paskui atsistojau ir liepiau jam išeiti“, – rašė Harry.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!