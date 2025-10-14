Mirė garsus 44-erių didžėjus ir muzikos prodiuseris

Jo artimas bičiulis Damian Lazarus socialiniuose tinkluose pasidalijo jaudinančia žinute: „Šį savaitgalį netekome svarbaus Crosstown Rebels šeimos nario. Matt Tolfrey atliko reikšmingą vaidmenį mūsų muzikos scenoje, ir jo labai trūks.
Pirmą kartą susitikome Notingame, kai buvau pakviestas groti klube Stealth, o vėliau kartu dirbome ir grojome beveik 20 metų. Jis kūrė svarbius singlus bei remiksus mums, o pastaraisiais metais padėjo bendradarbiauti su jo atstovaujamais atlikėjais – @alinkatwirl, @jadenthompson_, @ajchristou ir @holaguti.“
Lazarus pridūrė: „Kaip ir mes, Matt tikėjo bendruomene bei žmonių suvienijimu tiek šokių aikštelėje, tiek už jos ribų. Jo įkurta įrašų kompanija Leftroom Records atliko itin svarbų vaidmenį suburiant panašiai mąstančius muzikos kūrėjus.
Matt buvo puikus didžėjus, kurį ankstyvuoju laikotarpiu atstovavome aš ir Will per Rebel Agency (dabar – NGE). Jo šypsena ir humoro jausmas labai trūks. Mano širdis su visais, kurie jį pažinojo ir mylėjo, o ypač su jo nuostabiomis dukromis Arla ir Beau. Ilsėkis ramybėje, Matt – palikai kambarį per anksti.“
Kol kas mirties priežastis viešai neatskleidžiama.
Gyvenimas ir pasiekimai
Matt Tolfrey gimė Jungtinėje Karalystėje, tačiau vaikystę praleido mažoje Vakarų Azijos saloje Bahreine. Į Angliją sugrįžo paauglystėje ir pradėjo savo karjerą bare Vusterio mieste, vėliau studijavo Notingamo Trento universitete, pranešė The Sun.
Dar studijų metais jo talentas greitai išryškėjo – jis gavo laidą Fly FM radijuje, o jo laida Junk Funk buvo pripažinta geriausiu naujoku. Vėliau Matt tapo naktinių didžėjų vadovu.
2005 m. jis įkūrė savo įrašų kompaniją Leftroom, po to, kai išgarsėjo klubuose The Bomb, Stealth ir Fabric. Jo įrašų kompanija išleido Lee Burridge, Kate Simko, DJ Bone, Jasper James ir daugelio kitų atlikėjų kūrinius.
Sėkmė įkvėpė jį pradėti dar du projektus – Leftroom Limited ir Leftout. 2012 m. jis išleido savo pirmąjį pilnametražį albumą „Word of Mouth“, o vėliau įkūrė ir savo agentūrą TheOne800, kuri bendradarbiavo su muzikos industrijos lyderiais.
Nepaisant verslo veiklos, Matt Tolfrey iki pat paskutinių dienų liko ištikimas muzikai – jis toliau dirbo ir kūrė kaip didžėjus.
