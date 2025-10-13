Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Raseinių rajone: susidūrus dviem motociklam mirė jaunas vyras

2025-10-13 23:09 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 23:09

Raseinių rajone po dviejų motociklų avarijos mirė jaunas vyras.

Policijos švyturėliai (nuotr. Elta)

Raseinių rajone po dviejų motociklų avarijos mirė jaunas vyras.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, eismo nelaimė įvyko pirmadienio vakarą, apie 20.50 val.,  Alaviniškių kaime, Žemaičių Plento gatvėje.

Į krosinį motociklą, kurį stūmėsi blaivus jaunuolis (g. 2002 m.), atsitrenkė be šviesų atvažiavęs motociklas „Jawa“, kurį galimai vairavo vyras (g. 1991 m.). 

Per eismo įvykį sužalotas motociklo „Jawa“ vairuotojas. Jis dėl galvos traumos išvežtas į Kauno ligoninę.

Kartu su juo važiavusiam vyrui (g. 1994 m.) greitosios medicinos pagalbos ekipažas 22.20 val. konstatavo mirties faktą.

