TV3 naujienos > Žmonės

Atskleistas paskutinis pokalbis prieš 27-erių Amy Winehouse mirtį: sunku suvokti

2025-10-13 10:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 10:55

Praėjo beveik 15 metų nuo tada, kai pasaulis neteko legendinės dainininkės Amy Winehouse. „Back to Black“ ir „Tears Dry On Their Own“ atlikėja 2011 m. liepą, būdama vos 27-erių, mirė nuo apsinuodijimo alkoholiu.

Amy Winehouse (nuotr. SCANPIX ir nuotr. 123rf.com)

Praėjo beveik 15 metų nuo tada, kai pasaulis neteko legendinės dainininkės Amy Winehouse. „Back to Black“ ir „Tears Dry On Their Own“ atlikėja 2011 m. liepą, būdama vos 27-erių, mirė nuo apsinuodijimo alkoholiu.

0

Per trumpą, bet įspūdingą karjerą Amy išgarsėjo visame pasaulyje, tačiau kovojo su priklausomybėmis ir asmeniniais demonais. Jos artimieji ir draugai iki šiol prisimena ją kaip vieną didžiausių šio amžiaus balsų – talentą, kurį jos draugas Dale Davis lygina su Kurto Cobaino likimu, pranešė ladbible.

Paskutiniai žodžiai

Neseniai Davis ir buvęs Amy asmens sargybinis Andrew Morris atskleidė, kokie buvo paskutiniai dainininkės žodžiai prieš lemtingą naktį.

Morris pasakojo, kad likus kelioms valandoms iki mirties, Amy jam rodė vaizdo įrašus iš savo pasirodymų.

„Ji man rodė įrašus savo nešiojamame kompiuteryje ir sakė: „Vaikeli, aš moku dainuoti.“ O aš jai atsakiau: „Velniškai teisingai, tu moki dainuoti.“ Tada ji pridūrė: „Jeigu galėčiau, viską atiduočiau, kad galėčiau tiesiog ramiai vaikščioti gatve ir būti nepastebėta.“

Kitą rytą Amy Winehouse buvo rasta negyva savo namuose Londono Camdeno rajone.

Jos artimas draugas ir bosistas Dale Davis taip pat su ja kalbėjosi likus trims valandoms iki mirties. Jis prisiminė: „Ji man pasakė: „Dale, ką tik žiūrėjau save „YouTube“. Aš gi tikrai moku dainuoti, ar ne?“

Aš jai atsakiau: „Žinoma, kad moki! Tu esi geriausia, tu pati tai žinai.“

Džiaugiuosi, kad ji nuėjo miegoti su ta mintimi – kad suprato savo vertę. Ji buvo labai kukli, niekada iki galo nepatikėdavo savo talentu.“

Prisiminimai

Pasak Daviso, Amy buvo jautri, šilta ir labai atvira asmenybė, nors iš pirmo žvilgsnio galėjo pasirodyti uždara.

„Kai mes susipažinome, ji daug nekalbėjo, buvo drovi. Bet kai pradėjome dirbti kartu, pamačiau, kiek daug meilės ji turėjo savyje.Jei Amy tave mėgo – ji iš tiesų tave mėgo. Jei mylėjo – mylėjo stipriai. Ji buvo šilta, dosni, graži siela.“

Draugas taip pat prisiminė, kad Amy jautė, jog jos gyvenimas gali baigtis anksti: „Ji mano buvusiai žmonai kartą pasakė, kad nemananti, jog sulauks 28-erių. Ir, deja, taip ir nutiko.“

Davis pridūrė: „Joje buvo kažkas tokio, kaip Kurto Cobaino. Abu jie turėjo trumpą, bet neįtikėtinai įtakingą karjerą.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

