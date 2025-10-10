Kalendorius
Žmonės

Išskirtinis renginys subūrė stilingiausius: tarp svečių – žinomi veidai

2025-10-10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 20:55

Vilnius pasitiko rudenį ne tik spalvų kaita, bet ir kosmetikos naujienomis, kurios subūrė mados, meno ir grožio pasaulio mylėtojus. Legendinėje grožio oazėje buvo pristatytos naujausios parfumerijos ir kosmetikos kolekcijos, kurios, kaip ir pats ruduo, alsavo malonia šiluma ir elegancija.

Rudens aromatų ir grožio naujienos subūrė stilingiausius – „Kristiana” atšventė 31-ąjį gimtadienį (nuotr. Dariaus Kučio)
32

Vilnius pasitiko rudenį ne tik spalvų kaita, bet ir kosmetikos naujienomis, kurios subūrė mados, meno ir grožio pasaulio mylėtojus. Legendinėje grožio oazėje buvo pristatytos naujausios parfumerijos ir kosmetikos kolekcijos, kurios, kaip ir pats ruduo, alsavo malonia šiluma ir elegancija.

1

31-ąjį gimtadienį šįmet mininčio salono „Kristiana” erdvė sostinės Gedimino prospekte pavirto į tikriausią meno galeriją – kvapai, tekstūros ir spalvos čia jungėsi į vientisą estetinį pasakojimą. Švelni muzika, šampano taurių skambesys ir smalsūs pokalbiai apie pojūčius kūrė atmosferą, kurioje laikas tarsi sustojo.

Rudens aromatų ir grožio naujienos subūrė stilingiausius – „Kristiana” atšventė 31-ąjį gimtadienį (nuotr. Dariaus Kučio)
FOTOGALERIJA. Rudens aromatų ir grožio naujienos subūrė stilingiausius – „Kristiana” atšventė 31-ąjį gimtadienį (nuotr. Dariaus Kučio)

Vakaro veiklos

Verslininkų Izoldos ir Beno Gudelių iniciatyva surengtame VIP vakare vos pravėrus duris svečius pasitiko subtilus aromatų mišinys. Pirmieji vakaro akordai priklausė „Chanel Bleu de Chanel L’Exclusif“ kvapui, kuriame klasika susitinka su moderniu vyriškumu. Greta jo – itališkas rafinuotumas: mados namai „Brunello Cucinelli“ pristatė net šešis naujus aromatus, atspindinčius kiekvieną Umbrijos regiono kampelį.

Vakaro žemėlapyje – legendiniai „Guerlain“ kūriniai ir karališkos prabangos dvelksmas iš „Boadicea the Victorious“ – paslaptingas „Lannosea ir Hanuman” aromatas. Kvapų galeriją papildė ir aksominis rafinuotas – „Xerjoff Coro“, bei jūros druskos grynumu alsuojantis „Issey Miyake Le Sel d’Issey“ kūrinys.

Dekoratyvinės kosmetikos mylėtojai taip pat neliko be atradimų. „Clarins“ pristatė „Multi Active Total Eye Lift” serumą, o nišinės parfumerijos gerbėjai save apgaubė drąsiu „Jeroboam Kun Amo“ kvapu.

Vakarą tradiciškai vedė renginių organizatorius Jogaila Morkūnas, visus pakvietęs sudalyvauti smagiame „Bingo“ žaidime, ir šitaip laimėti trokštamų prizų.

Renginys atskleidė, kad grožio pasaulis vis labiau krypsta į individualumą ir autentišką patirtį. Kiekvienas kvapas ar kremas tampa ne tik sezono naujiena, bet ir mažyte istorija, kurią norisi pasiimti su savimi į kasdienybę.

